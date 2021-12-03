Başkan Demirtaş: "Zorlukları aşmakta omuz omuza olmalıyız"

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla katıldığı programda zorlukları aşmak için omuz omuza mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Köksal Ersayın Lisesi öğrencilerinin de katılım sağladığı programda Başkan Demirtaş, öğrenciler bir süre sohbet etti.

Engelli ifadesinin kendilerini üzdüğünü dile getiren Hayriye Hakyemezoğlu, "Bazen 'engelliler' ya da güncel deyimle 'engellenenler' kelimeleri duyulduğunda, hissedilenlerden en yaygını nedir diye düşünmek gerek. Öncelikle bir üzüntü, yetersizlik, acıma duygusuyla karışık bir algı oluştuğu kesindir. En çok kullanılan söylemleri dile getirmek gerekirse, 'Onlar bizim engelli kardeşlerimiz; hepimiz engelli adayıyız; her zaman yardıma hazırız, duaları bize yeter, bir de kişiye özel 'şükret haline, senden beteri var' gibi cümleleri bizleri oldukça derinden yaralamaktadır" dedi.

"Zorlukları aşmakta omuz omuza olmalıyız"

Ziyarette açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Türkiye nüfusunun yüzde 17'si engelli bireylerimizden oluşuyor. Bu rakam hiç küçümsenecek bir rakam değil. Çünkü hayatımızın her alanında sizlere ihtiyacımız var. Biz dezavantajlı vatandaşlarımızın için de mücadele veriyoruz. Kentleri tasarlarken şöyle bir özellik vardır; sağlam olanlar, engelliler için tasarlanan yerlerde hayatlarını kolayca idame ettirebilirler ama engellilerin sadece sağlamlar için tasarlanan yerlerde yaşamalarını sürdürmeleri imkansızdır. Yoldan en iyi geçenler, ardından gelenlere engel bırakmayanlardır. Engellilerimizin önündeki engelleri kaldırmak için biz bu güne kadar ciddi çalışmalar yaptık. Yaptığımız yaya kaldırımlarının yanı sıra belediyemize ait tüm hizmet binalarında; kültür, sanat, spor ve eğitim merkezleri ile kütüphanelerimizi dezavantajlı bireylerimizin kolaylıkla hizmet alabilmesi için tasarladık. Ayrıca verdiğimiz kültür, sanat ve spor kurslarımızdan da yine bu gruptaki vatandaşlarımızın yararlanmasını sağladık. Hizmetlerimizi engelliler için ulaşılabilir kılmaya devam edeceğiz. Zorlukları aşmakta omuz omuza olmalıyız" diye konuştu. - SAMSUN