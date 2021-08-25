Başkan Demirtaş: "Zor günlerinde vatandaşlarımızın acılarına ortak oluyoruz"
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Başkan Demirtaş: "Zor günlerinde vatandaşlarımızın acılarına ortak oluyoruz"

Başkan Demirtaş: 'Zor günlerinde vatandaşlarımızın acılarına ortak oluyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İlkadım Belediyesi, verdiği cenaze hizmetleri ile vatandaşların sadece mutlu gününde değil, kötü günlerinde de yanında olarak acılarını hafifletmeye çalışıyor.

İlkadım Belediyesi, verdiği cenaze hizmetleri ile vatandaşların sadece mutlu gününde değil, kötü günlerinde de yanında olarak acılarını hafifletmeye çalışıyor.

Yakınlarını kaybeden vatandaşların acısını paylaşmak için cenaze hizmetlerinde mesai kavramı gözetmeksizin 7/24 hizmet vermeye devam eden İlkadım Belediyesi Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü yenilenen araçları, çadırları ve ikramları ile tüm İlkadımlıların acılı günlerinde yanlarına oluyor. 7 araç ve toplam 23 personelle kesintisiz hizmet veren Cenaze Hizmetleri Birimi nakil, talep halinde yolcu taşıma otobüsü, taziye çadırı, masa-sandalye, çay, yemek gibi hizmetleri ücretsiz karşılıyor.

"Zor günlerinde acılarına ortak oluyoruz"

Cenaze Hizmetleri Biriminin çalışmalar hakkında bilgi veren İlkadım Belediyesi Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Belediyecilik, doğumdan ölüme kadar vatandaşın hayatını kolaylaştıran, onu rahat ettiren hizmetlerin genel adıdır. Biz de görevi devraldığımızdan itibaren, 'bu hizmetleri nasıl kolaylaştırırız, hemşerilerimizi hizmet alırken nasıl mutlu ederiz?' bunun gayreti içerisindeyiz. Hemşerilerimizin kederli gününde yanında olup onlara destek olmak bizim görevlerimizden. Kurduğumuz Cenaze Hizmetleri Birimimiz sayesinde her türlü cenaze hizmetini vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Vatandaşımızın en zor günlerinde acılarına ortak olarak onları yalnız bırakmıyoruz. Ayrıca ilçemizde bulunan ibadethanelerimizin iç temizliğini yapıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda gece-gündüz demeden vatandaşımıza hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: 'Zor günlerinde vatandaşlarımızın acılarına ortak oluyoruz'
Başkan Demirtaş: 'Zor günlerinde vatandaşlarımızın acılarına ortak oluyoruz'
Başkan Demirtaş: 'Zor günlerinde vatandaşlarımızın acılarına ortak oluyoruz'
Başkan Demirtaş: 'Zor günlerinde vatandaşlarımızın acılarına ortak oluyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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