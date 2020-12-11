Başkan Demirtaş: "Zor durumda olan herkesin yardımına koşacağız"
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Başkan Demirtaş: "Zor durumda olan herkesin yardımına koşacağız"

11.12.2020 14:36 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:41
Başkan Demirtaş:

Vefa Sosyal Destek Grubu'na tebrik ziyaretinde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler alan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "El birliği ile gönül birliği ile zor durumda olan herkesin yardımına koşmaya devam edeceğiz" dedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'na tebrik ziyaretinde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler alan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "El birliği ile gönül birliği ile zor durumda olan herkesin yardımına koşmaya devam edeceğiz" dedi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', İlkadım'da gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Vefa Sosyal Destek Grubu'na tebrik ziyaretinde bulunan Başkan Demirtaş, sorumlu Başkan Yardımcısı Şerif Mırık'tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Kovid-19 salgınının ülkede görülmesinin ardından 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun gece gündüz demeden ilçe halkının ihtiyaçlarını karşıladığına dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, özverili çalışmalarından dolayı çalışanları tebrik etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarının, insanların kapı önüne çıkarken dahi tereddüt yaşadığı bir zamanda, ilçenin en ücra köşesine kadar, hafta sonu, resmi tatil, demeden büyük bir özveriyle hizmet götürdüğüne vurgu yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Korona virüsü yüzünden evlerinde izole olan vatandaşlarımıza can simidi olarak önemli bir çalışmanın altına imza attınız. Belediye olarak karantinada olan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek götürüyoruz. Bununla birlikte salgın ile mücadelede binaların dezenfekte edilmesi, sokakların yıkanması, kısıtlamalar nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın market, eczane ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması gibi hizmetlerde gelinen noktada sizlerin de önemli payı var. Büyük bir manevi karşılığı olduğunu da düşündüğüm bu çalışmalarınızdan dolayı milletçe hepinize şükran borçluyuz. Kovid-19 süreci boyunca gerek Belediyemiz, gerekse vefa gurubumuzdaki arkadaşlarımız aç açıkta kimseyi bırakmamaya gayret gösterdik. Bundan sonra da el birliği ile gönül birliği ile zor durumda olan herkesin yardımına koşmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: 'Zor durumda olan herkesin yardımına koşacağız'
Başkan Demirtaş: 'Zor durumda olan herkesin yardımına koşacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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