Başkan Demirtaş: "Yerinde bakım ve onarım ile tasarruf sağlıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Demirtaş: "Yerinde bakım ve onarım ile tasarruf sağlıyoruz"

Başkan Demirtaş: 'Yerinde bakım ve onarım ile tasarruf sağlıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çöp konteynerlerini yerinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları ile önemli ölçüde tasarruf sağladıklarını söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çöp konteynerlerini yerinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları ile önemli ölçüde tasarruf sağladıklarını söyledi.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Konteyner Tamir Bakım Onarım ekipleri ilçe genelinde bulunan 9 bin 985 adet yeraltı, yerüstü, kapaklı çöp konteynerin bakımını yaparak hem görüntü kirliliğinin önüne geçiyor hem de tasarruf sağlıyor.

İlkadım ilçesinin dört bir yanında bulunan evsel atık konteynerini düzenli olarak kontrol edip, bakım ve onarımlarının gerçekleştirildiğini belirten Başkan Necattin Demirtaş, "Konteynerlerde oluşan deformasyon, kırılma ve atıklardan dolayı oluşan asitten kaynaklı çürümeleri ortadan kaldırmak için Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ekipleri çalışmalara devam ediyor. Arızalı konteynerler bakım atölyesine getirilerek gerekli bakımları yapılıp boyanıyor, mobil bakım ekibimiz ise görüntü kirliliği teşkil eden yer üstü konteynerleri boyayıp kısa süre içerisinde tekrar kullanıma hazır hale getiriyor. Onarılması mümkün olmayan konteynerlerin yerine ise yeni konteynerler yerleştiriyoruz. Günlük ortalama 10-15 konteyner tamir ve bakımı yapılıyor. Yeni almaktansa tamir yolunu seçerek, belediyemizde tasarruf yapmış oluyoruz" dedi.

Demirtaş, "Moloz atıklar sadece konteynere zarar vermekte kalmayıp atık toplama araçlarına da zarar vermektedir. Vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz" diye sözlerini tamamladı. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: 'Yerinde bakım ve onarım ile tasarruf sağlıyoruz'
Başkan Demirtaş: 'Yerinde bakım ve onarım ile tasarruf sağlıyoruz'
Başkan Demirtaş: 'Yerinde bakım ve onarım ile tasarruf sağlıyoruz'
Başkan Demirtaş: 'Yerinde bakım ve onarım ile tasarruf sağlıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Alişan Ebru Şallı Demet Akalın Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Erol Bulut Arda Güler Alper Yılmaz Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Demirtaş: "Yerinde bakım ve onarım ile tasarruf sağlıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 11:08:11. #1.16#

title