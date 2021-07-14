Başkan Demirtaş: "Yatırımların önündeki bürokrasiyi en aza indireceğiz"

Müteahhitler ile toplantı yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Yatırımlarınızın önündeki bürokrasiyi en aza indireceğiz" dedi.

Müteahhitler ile toplantı yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Yatırımlarınızın önündeki bürokrasiyi en aza indireceğiz" dedi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Yapı Kontrol Müdürlüğü faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapıldıktan sonra müteahhitlerin görüş ve önerileri dinlendi. Açılış konuşması ile yapı müteahhitlerine seslenen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Yapı sektörünün ülkemiz ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biridir. Müteahhitlerimizin yatırımlarının önündeki bürokratik engellerin kaldırılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kamu yararı sağlayacak yatırımların yanı sıra ilçemizi cazibe merkezi haline getirecek yatırımların da destekçisi olacağız" diye konuştu.

Yapı denetim kuruluşları ile daha önce yapılan toplantı ile ilgili de bilgi aktaran Başkan Demirtaş, denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve çalışanların iş güvenliği ile ilgili müteahhitlerin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi hususunun önemine de dikkat çekti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı