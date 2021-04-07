Başkan Demirtaş: "Yaptığımız denetimler halk sağlığının korunmasını önemsediğimizin göstergesidir"
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Başkan Demirtaş: "Yaptığımız denetimler halk sağlığının korunmasını önemsediğimizin göstergesidir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Demirtaş: 'Yaptığımız denetimler halk sağlığının korunmasını önemsediğimizin göstergesidir'

Pandemi yayılım hızını önlemek adına sürdürülen denetimler hakkında açıklamada bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Halk sağlığının korunmasını çok önemsiyoruz.

Pandemi yayılım hızını önlemek adına sürdürülen denetimler hakkında açıklamada bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Halk sağlığının korunmasını çok önemsiyoruz. Ekiplerimiz sosyal belediyeciliğin önemli şartlarından biri olan halk sağlığına yönelik denetimleri eksik olarak yerine getiriyor" dedi.

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren yufka imalathaneleri ve satış reyonlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde çalışma ruhsatı ve hijyen kurallarına uymayan 3 işletme ilgili gerekli yasal işlem başlatıldı.

Vatandaşlar tarafından tüketimi yoğun olan gıda ve unlu mamul üreticilerine yönelik denetimlerini sıklaştıran İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Bulvar Caddesi'nde bulunan yufka üretimi imalathanesi ve satış noktalarını denetledi. Denetimde ekipler, işletmeleri temizlik, ruhsat, hijyen ve pandemi kurallarına uygunluk ve ürünleri gramajı yönünden denetledi. Standartlara uymayan işletmelerle ilgili gerekli uyarılar yapılıp yasal işlem başlatıldı.

"Kurallara uyan esnafımıza teşekkür ediyoruz"

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İçerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle halkımızın sağlığını korumak için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Bir yandan vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde maske ve dezenfektan ulaştırırken diğer yandan halk sağlığını koruma adına çalışmalar yürütüyoruz. İlkadım'da önem verdiğimiz konuların başında halk sağlığı geliyor. Halk sağlığı konusunda yapılan denetimlerde taviz vermiyoruz. Denetimler sırasında ekiplerimiz hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza maske, mesafe ve temizlik konularına uymaları yönünde de ikazlarda bulunuyorlar. Böylece daha etkin ve sağlıklı sonuçlar alıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: 'Yaptığımız denetimler halk sağlığının korunmasını önemsediğimizin göstergesidir'
Başkan Demirtaş: 'Yaptığımız denetimler halk sağlığının korunmasını önemsediğimizin göstergesidir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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