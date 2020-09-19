Başkan Demirtaş: "Vefa ekibimiz yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor"
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Başkan Demirtaş: "Vefa ekibimiz yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu süreci birbirimize destek olarak atlatacağız. Korona virüs salgınında vefa ekibimiz ilçemizde beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor" dedi.

Başkan Demirtaş:
19.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 19.09.2020 16:09

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu süreci birbirimize destek olarak atlatacağız. Korona virüs salgınında vefa ekibimiz ilçemizde beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor" dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve evde izolasyonu devam eden insanların her türlü ihtiyacı İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Vefa Grubu korona virüsünden etkilenen İlkadımlı vatandaşların ekmek, maaş, gıda, ilaç, hayvan yemi gibi her türlü talebinin karşılanması için canla başla çalışıyor.

Çok sayıda ihtiyacın karşılanmasına ön ayak olan grup, 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Vatandaşlardan gelen talepleri tek tek not alarak en erken zamanda talebin karşılanması için belediye tarafından görevlendirilen ekiplere yönlendirmelerde bulunuyor.

"Yardımlaşmanın en güzel örneğini ilçemizde sürdürüyoruz"

Salgın atlatılana kadar çalışmaların eksiksiz bir şekilde sürdürüleceğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Her türlü talebin karşılanması için ekiplerimiz gece gündüz mücadele ediyor. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın gıda alışverişi, ilaç, kumanya ve hatta hayvan yemi gibi talepleri oluyor. Bunları da karşılıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve korona virüsü sebebiyle karantina sürecinde kalan ilçe halkımızın sokağa çıkma yasağına ciddiyetle riayet etmelerini istiyoruz. Onların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerimiz sahada mücadele ediyor. İnşallah, bu süreci birbirimize destek olarak atlatacağız. Korona virüsü salgınında vefa ekibimiz ilçemizde beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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