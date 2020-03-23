Başkan Demirtaş: "Vatandaşlarımız evlerinden çıkmasın" Başkan Demirtaş: "Vatandaşlarımız evlerinden çıkmasın" İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Halkımızın sağlığı için biz üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerini getirirken vatandaşlarımızdan tek talebimiz, mecburi durumlar dışında evlerinden çıkmasınlar" dedi.

Başkan Demirtaş: "Vatandaşlarımız evlerinden çıkmasın"

SAMSUN - İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Halkımızın sağlığı için biz üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerini getirirken vatandaşlarımızdan tek talebimiz, mecburi durumlar dışında evlerinden çıkmasınlar" dedi.

Türkiye genelinde başlatılan korona virüsü mücadelesi kapsamında Samsun İlkadım ilçesinde de aralıksız çalışmalar devam ediyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından oluşturulan ayrı ayrı ekiplerle dezenfekte çalışmaları hız kesmeden yapılırken, 65 yaş üstü vatandaşlar için ise alışveriş hizmeti yapılıyor. Belediyeye bağlı zabıta ekiplerince denetimler ve birçok farklı çalışmaların yanı sıra Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce tüm sokaklar köpüklü ve ilaçlı su ile yıkanıyor.

"7/24 mücadelemiz devam edecek"

Korona virüs salgınında herkesin üzeri düşen görevi yerine getirmesinin büyük önem taşıdığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Belediyemizin tüm çalışanları ile İlkadım Kaymakamlığımız ve Samsun Valiliği'nin koordinesinde halkımızın salgından en az şekilde etkilenmesi için büyük bir mücadele vermekteyiz. Bu mücadelenin en önemli ayağı hijyenik ortamlar sağlamak. Bunun için pek çok ekibimiz çalışmalarını sürdürürken Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerimiz de sabahın erken saatlerinden itibaren ilçemizi sokak sokak yıkamak için işlerinin başındaydılar. Hiç ara vermeden vardiyalı bir çalışma sistemi ile sadece ana caddeler değil ilçemizin tamamını köpüklü ve ilaçlı su ile yıkamaya başladık. Halkımızın sağlığı için biz üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerini getirirken vatandaşlarımızdan tek talebimiz, mecburi durumlar dışında evlerinden çıkmasınlar" dedi.

İlkadımlılara seslen Demirtaş şunları söyledi:

"Dünya genelinde hızla yayılan korona virüs ile mücadelemiz ülke genelinde sürmekte. Bu nedenle 65 yaş üstü vatandaşlarımız için Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile getirilen evden çıkma kısıtlamasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Evden çıkamayan vatandaşlarımızın ev ihtiyaçlarını karşılamak adına çok sayıda ekip oluşturduk. Bu çalışmalarımızı sürdürürken İlkadım Kaymakamlığımız ve Samsun Valiliğimiz ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Valilik ve kaymakamlık tarafından bize yönlendirilen vatandaşlarımızın yanı sıra 4445501 ve 0505 178 55 01 numaralı telefonlar aracılığı ile bizlere ulaşan vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

(FAU-SLH-Y)

Kaynak: İHA