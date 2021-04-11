Başkan Demirtaş: "Tüm şehri kucaklayan bir anlayışla devam ediyoruz"
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Başkan Demirtaş: "Tüm şehri kucaklayan bir anlayışla devam ediyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Demirtaş: 'Tüm şehri kucaklayan bir anlayışla devam ediyoruz'

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Tüm şehri kucaklayan bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Tüm şehri kucaklayan bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

DEVA Partisi İlkadım İlçe Başkanı Ender Çıkla ve ilçe yönetim kurulu üyeleri İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Necattin Demirtaş, İlkadım Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

"Siyasi partilerimizle iyi diyaloglar içinde hizmet gayretindeyiz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemizde ulaşım, çevre, eğitim, üstyapı, spor ve sosyal alanlarda yeni projelerle buluşturmak için bütün gayretimizle çalışıyoruz. Destek gösteren tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Tüm şehri kucaklayan bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. İlkadım ilçemizdeki partiler arası iyi niyet diyalogları içerisinde ilçemize ve halkımıza hizmet etmek gayretindeyiz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda günün anısına Ender Çıkla, Başkan Demirtaş'a ebru sanatı ile yapılmış elif tablosu hediye etti. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: 'Tüm şehri kucaklayan bir anlayışla devam ediyoruz'
Başkan Demirtaş: 'Tüm şehri kucaklayan bir anlayışla devam ediyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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