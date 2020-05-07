Başkan Demirtaş'tan vatandaşa 'vergi' hatırlatması
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Başkan Demirtaş'tan vatandaşa 'vergi' hatırlatması

Başkan Demirtaş'tan vatandaşa 'vergi' hatırlatması
07.05.2020 10:39 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:39

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, korona günlerinde belediyenin gelir kalemlerinde büyük bir düşüş yaşandığını belirterek, imkanı olan vatandaşların emlak ve çevre temizlik vergilerini mayıs ayı içerisinde ödemesi hatırlatmasında bulundu.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, korona günlerinde belediyenin gelir kalemlerinde büyük bir düşüş yaşandığını belirterek, imkanı olan vatandaşların emlak ve çevre temizlik vergilerini mayıs ayı içerisinde ödemesi hatırlatmasında bulundu.

Yaklaşık 340 bin nüfusu ile Türkiye'deki 24 ilden büyük olan Samsun'un İlkadım ilçesinde belediye hem ekonomik sorunlar hem de korona ile mücadele ediyor. Belediye aldığı sıkı ekonomik tedbirler sayesinde 1 yılda 80 milyon lira borç ödedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldiği 1 yılı aşkın sürede yaptıkları hizmetler ve korona virüsüne karşı verdikleri mücadeleyi anlatan Başkan Demirtaş, hizmetlerin daha da iyi bir şekilde yapılması için mayıs ayında yapılan vergi ödemelerinin çok önemli olduğunun altını çizerek, vatandaşlara hatırlatmada bulundu.

"Göreve geldiğimizden beri hatırı sayılır miktarda borç ödedik"

İlk görev yılında belediyenin mali tablosunu düzelmeye çalıştıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Göreve geldiğimizden bugüne kadar geçen süre toparlanma ve borç ödeme süreci şeklinde geçti. Bu sürçte yaklaşık 80 milyon lira borç ödedik. Tam, 'işler düzene girdi, kalkışa geçeceğiz' derken korona virüsü ortaya çıktı. Bu bizim açımızdan da büyük bir talihsizlik. Bu mayıs ayı da bizim vergi ayımız. Bu ayda gelirlerimizde bir hareket, iş yapma kapasitemiz de artacaktı ama korona virüsü çıktı. Tahsilatlar hiç hareket etmez oldu, gelir gelmemeye başladı. Böyle olunca hizmet etme kapasitemiz azaldı. Bir de Cumhurbaşkanlığı'nın aldığı kararlarla çalışan personel sayısında azaltmalara gidildi. Kronik hastalıkları olanlar ve evden iş yapabilecek olanlara izin verdik. Olabildiğince personelde daralmaya gittik. Yapılan açıklamalara bakıldığında korona virüsü konusunda mayıs ayının sonunda belli bir düzelmeye gireceği kanaati var. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Dünya ölçeğinde gözlediğimizde Türkiye'nin iyiye gittiğini görüyorum" dedi.

"Belediyelere uzaydan para gelmiyor"

Belediyelerin harcadığı paraların vatandaşlardan geldiğini ve ona göre harcandığını dile getiren Başkan Demirtaş, "Vatandaşların şöyle bakması gerekiyor: 'Belediye benim paramı harcıyor.' Biz, nereye ne harcıyorsak, halkın parasını harcıyoruz. Uzaydan para gelmiyor. Vatandaş olarak şu sorgulanmalı: 'Bu başkan benim paramı doğru yerlerde kullanıyor mu?' Yani, '5 liralık malı 25 liraya alarak mı iş yapıyor yoksa 5 liralık malı daha ucuza mı alıyor' diye bakmalı. Seçimin özeti de bu. Paranı emanet etiğin adamı seçiyorsun. Toplumu ülkemiz genelinde bu noktaya getirebilirsek, bu bakış açısı belediye başkanlarının şu partili, bu partili olduğundan çok, nasıl bir adam olduğu sorusunu da beraberinde getirecek. Aile yapısı, geçmişi ve fıtratına bakılması lazım. Bir insan bir günde yetişmiyor. 65 yaşındayım. Piyasada 45 yıllık çalışmam var. Tanınırlığım ve özelliklerim var. İyiliğiyle de kötülüğüyle de her yönümüzü toplum biliyor. Bu noktadan hareket ettiğinizde halkımızın şunu görmesi gerekiyor: Vatandaşlar bir önceki yılın mayıs-kasım ayında çok ciddi destek oldular. Allah onlardan razı olsun. Vergi ödeme noktasında olağanüstü çaba gösterdiler. İçinde bulunduğumuz sıkışık durumu da dikkate almışlardı. Benim istediğim, şu anki dönemde de vatandaşımız kendi üzerine düşen görevi yapma noktasında gayret gösterirse, bizim de hizmet yapma noktasında iş yapma kapasitemiz artacak" diye konuştu.

"Şartları müsait olanlardan destek bekliyoruz"

Vergi ödeme noktasında vatandaşlardan destek bekleyen Dermitaş, şunları söyledi:

"Şöyle de denilebilir: 'Ya millet can derdinde, başkan para derdinde.' Bizim derdimiz öyle değil. Biz, hizmet yapabilmek için böyle bir talepte bulunuyoruz. Olursa, imkanları varsa, şartları müsait olanlardan destek bekliyoruz. Şartları müsait olmayanlardan tabii ki bir şey istememiz söz konusu değil ama durumu, şartları müsait olanlardan destek bekliyoruz. Bizim aldığımız vergiler de çok büyük rakamlar değil. Bir aileyi sarsacak boyutta değil. Sonuç itibarıyla damlaya damlaya göl oluyor. Bizim burada 90 binin üzerinde mükellefimiz var. Bunları topladığımız zaman çok ciddi rakamlar meydana gelmiş oluyor. Bu bakımdan halkımızdan bize destek olmaya devam etmelerini arzuluyoruz. Bu vergi döneminde de imkanlar dahilinde destek istiyoruz. Olmayan bir şeyin verilmesini istememiz de asla söz konusu olamaz. İmkanları dahilinde olabilenlerin el atmalarından çok mutlu olacağız. İnşallah daha iyi hizmet etmemiz için de buna ihtiyacımız var." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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