Başkan Demirtaş'tan Mehmetçiklere jest
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Demirtaş'tan Mehmetçiklere jest

20.03.2021 17:32 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:37
Başkan Demirtaş'tan Mehmetçiklere jest

İlkadım Belediyesi, ilçede vatani görevi tamamlayarak evlerine dönecek olan kınalı kuzulara ücretsiz ulaşım desteği sağladı.

İlkadım Belediyesi, ilçede vatani görevi tamamlayarak evlerine dönecek olan kınalı kuzulara ücretsiz ulaşım desteği sağladı.

İlkadım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Samsun Sahra Sıhhiye Eğitim Merkez Komutanlığı bağlı General Şükrü Naili Gökberk Kışlası'nda vatani görevlerini tamamlayan 250 er ve erbaşın havalimanına ulaşım için tüm otobüsleri seferber etti.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatı sonrası sabahın erken saatlerinden General Şükrü Naili Gökberk Kışlası'na giriş yapan İlkadım Belediyesi hizmet otobüslerini askerler sevinçle karşıladı. Korona virüs tedbirlerin harfiyen uygulayarak araçlara binen Mehmetçikler kışla çıkışı asker selamı ile yola çıktı. Hiçbir aksaklık yaşanmadan Samsun-Çarşamba Havalimanı gelen kınalı kuzular kendilerini götüren belediye personeline ve Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a teşekkür etti.

"Üzerimize düşen görevi layıkıyla yapanlardan olduk"

Mehmetçiklere evlerine gitme noktasında ücretsiz ulaşım imkanı sunmanın mutluluğunun yanı sıra üzerimize düşen görevi layıkıyla yapmanın haklı sevincini yaşadığını dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım sınırları içinde yer alan General Şükrü Naili Gökberk Kışlası'nda görevlerini tamamlayarak evlerine dönmek için hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için askerlik görevlerini yerine getiren askerlerimize ücretsiz ulaşım imkanı sunduk. Evlerine kavuşma özlemi ile yola çıkan kınalı yavrularımızın burunları bile kanamadan annelerine, babalarına ve ailelerine kavuşmaları dileğimi sunarak, genç kardeşimizin heyecanını bizler de yürekten paylaşıyoruz. Allah, sağlıcakla dönmeyi nasip etsin. Allah, bütün Mehmetçiklerimize güç versin" dedi. - SAMSUN

Başkan Demirtaş'tan Mehmetçiklere jest
Başkan Demirtaş'tan Mehmetçiklere jest
Başkan Demirtaş'tan Mehmetçiklere jest
Başkan Demirtaş'tan Mehmetçiklere jest

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Guy Ritchie Deniz Çakır Türkan Şoray Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Demirtaş'tan Mehmetçiklere jest - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 17:38:41. #1.16#
title