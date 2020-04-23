Başkan Demirtaş'tan küçük Efe'yi sevindiren 23 Nisan hediyesi
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Necattin Demirtaş, 23 Nisan, İlkadım, EFE, Yerel, Haber

Başkan Demirtaş'tan küçük Efe'yi sevindiren 23 Nisan hediyesi

Başkan Demirtaş'tan küçük Efe'yi sevindiren 23 Nisan hediyesi İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, küçük Efe'nin isteğini kırmadı ve 23 Nisan hediyesini vefa ekibi ile evine gönderdi.

23.04.2020 19:27 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:28
Başkan Demirtaş'tan küçük Efe'yi sevindiren 23 Nisan hediyesi

Başkan Demirtaş'tan küçük Efe'yi sevindiren 23 Nisan hediyesi

SAMSUN - İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, küçük Efe'nin isteğini kırmadı ve 23 Nisan hediyesini vefa ekibi ile evine gönderdi.

Başkan Necattin Demirtaş, İlkadım Belediyesine ulaşarak oyuncak araba istediğini söyleyen Raşit Efe Şen'i kırmadı ve hediyesini vefa timi ile gönderdi. Küçük Efe'ye vefa timi hediyesini verirken görüntülü olarak arayıp 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayan Başkan Demirtaş, çocukların böyle bir günde gülümsediklerini görmenin en büyük mutluluk olduğunu ifade etti.

İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezini ağlayarak arayıp, 23 Nisan'da oyuncak araba istediğini söyleyen Raşit Efe Şen, "Ben ailemin haberi olmadan sizi arıyorum. Bana Necattin Demirtaş başkanımız oyuncak araba alabilir mi? Bir de kız kardeşim için oyuncak bebek istiyorum. 23 Nisan'da en çok isteğim şey oyuncak araba" diyerek talebini iletti. Bunun üzerine talebi değerlendirerek hemen harekete geçen vefa timi ekibi Efe'nin hediyesini teslim ettiler. Küçük Efe bunun üzerine vefa timine ve kendisini görüntülü olarak arayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a teşekkür etti.

"Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım"

TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde çocuklarla bir araya gelememekten dolayı burukluk yaşadığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şunları söyledi:

"Bu 23 Nisan'ı evlerimizde kutlamak durumunda kalsak da belediyemizin ekipleri çocuklarımıza ulaşarak taleplerini karşılamak için görevlerini başındalar. Küçük Efe de bu önemli günde çözüm merkezimizi arayarak bizden hem kendine hem de kız kardeşine bir hediye istediğini söyledi. Biz de 10 yaşındaki evladımızı kırmadık ve hediyelerini ekiplerimizle birlikte gönderdik. Hediyesini teslim ederken de görüntülü arayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlama fırsatı bulduk. Bu vesile ile bütün dünya çocuklarının tek bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlarım."

Başkan Demirtaş'tan küçük Efe'yi sevindiren 23 Nisan hediyesi

Kaynak: İHA

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