Başkan Demirtaş'tan dolandırıcılara karşı uyarı
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Başkan Demirtaş'tan dolandırıcılara karşı uyarı

Başkan Demirtaş'tan dolandırıcılara karşı uyarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye adına para isteyen kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye adına para isteyen kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Başkan Necattin Demirtaş, belediye adına vatandaşlardan bayramlaşma geleneğini öne sürerek maddi yardım ve para talebinde bulunan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek kendisini belediye personeli olarak tanıtarak bayram kutlaması nedeniyle vatandaşlardan para ve maddi yardım talebinde bulunulduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Gelen şikayetler üzerine yapılan araştırmada ilçe genelinde İlkadım Belediyesi'nin adını kullanarak vatandaşlardan para talep ederek tuzağa düşürmek isteyenleri gerekli kurumlara şikayette bulunduğumuzu ve konunun ayrıntılı şekilde araştırıldığını belirtmek isteriz" denildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şunları söyledi:

"Herhangi bir belediye personelimizin hiçbir gerekçe ile vatandaşlarımızda Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşmaya dayanarak para ya da maddi yardım, bağış talebinde bulunmadığını ve bulunmayacağını belirtmek istiyorum. Bu gibi olaylarla belediyemizi kasıtlı olarak sabote etmek isteyen kişiler olabilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi belediyeler ya da başka resmi kurumlar vatandaşlardan hiçbir sebeple para talebinde bulunmamaktadır. Mağdur vatandaşlarımızın en yakın polis merkezine şikayette bulunmaları büyük önem arz ediyor. Bu konuda kıymetli vatandaşlarımızın dolandırıcıların çeşitli senaryolarla kurmuş oldukları tuzaklara düşmemesi için vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Şüpheli durumlarda şahıslarda belediye kimliklerini ibraz etmelerini ya da Alo: 153 ihbar hattımızı arayarak bizlere bildirmelerini rica ediyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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