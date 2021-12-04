İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - BAŞKAN DEMİRTAŞ, ŞEHRE KATKI VERECEK OLAN PROJEDE SONA GELDİK

SAMSUNLULUK RUHUNU CANLANDIRAN TÜM HEMŞEHRİ DERNEKLERİMİZİ BİR ARAYA GETİRECEĞİZ

BAŞKAN DEMİRTAŞ, HEMŞEHRİ DERNEK ZİYARETLERİ TONYALILAR DERNEĞİ İLE DEVAM ETTİRDİ

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Şehre katkı veren Samsunluluk ruhu canlandıran hemşehri derneklerimizi tek çatı altında toplayacak bir yapıyı ilçemize kazandıracak projede sona geldik" dedi.

Hemşehri dernekleri ile iletişime ayrı bir değer veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Yöresel kültürlerinden kopmadan içinde bulundukları şehir hayatına katkı sağlama amaçlı kurulan; kültür, eğitim yardımlaşma ve dayanışma içinde çalışmalarını yürüten hemşeri dernek ziyaretlerine Tonyalılar Kültür Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı Yunus Lermi ve yönetim kurulu üyeleri ile devam ettirdi.

"Hemşehri bilincinin gelişmesi son derece önemli"

Başkan Demirtaş, burada hemşeri derneklerinin önemine dikkat çekerek, " Günümüzde, kentte var olan hemşeri derneklerinin amaçları daha çok kendi yöre halkından olan vatandaşlarımızı bir araya getirmek, gelinen yöreye ait kültürel ve yöresel değerleri korumak ve yaşatmak ve maddi manevi hemşerilerine yardım etmek amaçlı çalışmaktadır. Bu noktada dayanışma ve kaynaşmaya sağladığı yarardan dolayı hemşeri bilincinin geliştirilmesinin gerekliliği son derece önemlidir" dedi.

"Derneklerimizin sorunları da dertleri de müşterek"

Hems¸ehri derneklerinin kentlilik bilincinin gelis¸mesi ve kent aidiyetligˆin sagˆlanmasında önemli katkılar yapan kurumların sayıları giderek artığınıda sözlerine ekleyen Başkan Demirtaş"Bir bakıyorsunuz, aynı kentin ilçeleri, hatta köyleri dernek kurmuş. Benim önerim, şehrimizde doğup büyüdükleri kente ait farklı oluşumlar yaşatmaya çalışan derneklerimizi tek bir çatı altında bir araya getirmeliyiz. Türkiye'nin sahip olduğu güzelliklere ve kültürel çeşitliliğe yaşatan Kürdü, Lazı, Çerkezi, Gürcüsü, Boşnağı ve diğer tüm renkleriyle ülkemizin bir kültür mozaiği olan hemşehri derneklerimizin sorunları da dertleri de müşterek. Bu sorunlara önereceğimiz çözümler de müşterek olmalıdır. Bu birlik ve beraberliğin tesisinin sağlanacağı derneklerimizin ortak çalışmalarını yapabilecekleri bir yapıyı İlkadım ilçemizde inşa edip derneklerin kullanımı için tahsis edeceğiz" dedi.

"Bu dengenin iyi korunması lazım"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tonyalılar Kültür Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı Yunus Lermi, " Doğusuyla-batısıyla; kuzeyi ve güneyi ile ülkemizin zenginliğinin büyük şehirlerde harmanlanıyor. Şehir hayatı ile birlikte farklı kültürlerden gelen insanlarla da tanışama kaynaşma şansını buluyor. Özellikle yaşadığımız şehire başka bölgelerden gelerek kendi yöresel ve kültürel değerlerini yaşatmaya çalışan ancak, yaşanılan kentin sorunlarından uzaklaşan, hemşehrilerin oluşmasını doğru bulmuyoruz. Bu dengenin iyi korunması lazım" dedi.

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