Başkan Demirtaş: "Saygı duymak zorundayız"
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Başkan Demirtaş: "Saygı duymak zorundayız"

Başkan Demirtaş: 'Saygı duymak zorundayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İlkadım Belediyesi meclis toplantısı, Başkan Necattin Demirtaş'ın başkanlığında yapıldı.

İlkadım Belediyesi meclis toplantısı, Başkan Necattin Demirtaş'ın başkanlığında yapıldı.

Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, komisyondan gelen 4 gündem maddesi görüşüldü. Maddelerden biri reddedildi, biri beklemeye alındı, ikisi ise kabul edildi.

"Saygı duymak zorundayız"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "Görüyorum ki meclisimizde Gazi Mustafa Atatürk'e yönelik saldırılar konusunda genel bir ittifak var. Ben bu manada tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ülkede zor şartlarda her türlü negatif olguya rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran, bu ülkenin kurucusu olan, İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonra tekrar yabancı zümreler altından kurtaran bu şahsiyete saygı duymak zorundayız" dedi.

"Halkın iradesine herkes saygı duymalı"

"Aynı olayları belediye başkanlığını kazandığım zaman yakından yaşayan biri olarak sizlerle paylaşmak istiyorum" diyerek sözlerine devam eden Başkan Demirtaş, "Cumhurbaşkanımızın resmi ile oluşturulan polemiklere yönelik şunu söyledim: Ben oy vermiş vermemiş olabilirim bu benim meselem. Ama bu ülkenin seçilmiş bir Cumhurbaşkanı. En azında insanların bu halkını iradesine saygı duyması adına makamımda o resmin olması gerekir. Bu hassas noktalara dikkat edip saygı duymak gerekir, diye beyanda bulundum" ifadelerini kullandı.

İlk gündem maddesine Başkan Demirtaş'tan ret

4 gündem maddesinden ilk olarak Kalkancı Mahallesi'nde mülkiyeti belediye ait parselin kat karşılığı ihale edilmesi ve encümene yetki verilmesiyle ilgili gündem maddesi, Başkan Demirtaş tarafından kabul görmedi ve oybirliği ile reddedildi.

Gazi Hizmet Binası durumu beklemede kaldı

Gündemin ikinci maddesi olan ve Kılıçdede Mahallesi'nde bulunan eski İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası'nın kat karşılığı encümene yetki verilmesi oy çokluğu ile komisyonda bekletilmesine karar verildi.

Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün harç ve ücretlerin görüşüldüğü üçüncü gündem maddesi ve diğer gündem maddesi olan Tepecik Mahallesi'ndeki imar değişikliği komisyondan geldiği şekliyle oybirliği kabul edildi. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: 'Saygı duymak zorundayız'
Başkan Demirtaş: 'Saygı duymak zorundayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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