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Başkan Demirtaş, Samsunspor yöneticilerini kutladı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve kulüp yöneticileri İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Demirtaş, Samsunspor yöneticilerini kutladı
29.07.2020 17:52 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:56

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve kulüp yöneticileri İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Yüksel Yıldırım ve üyelerini makamında kabul eden Başkan Demirtaş, belediye olarak ilçedeki spor kulüplerinin her zaman yanında olduklarını söyledi. Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunmasında spor kulüplerinin çok önemli rol oynadığını ifade eden Başkan Demirtaş, "İlkadım Belediyesi Spor Kulübü olarak da basketbol, kadın futbol ve salon spor branşlarında faaliyet gösteren önemli bir kulübüz. Şehrimizin temsilcisi Samsunspor'a göstermiş olduğu başarıdan dolayı ilçe olarak büyük sevinç yaşadıklarını, bundan sonra TFF 1. Lig'de şehrimizi temsil edecek olan Samsunspor'umuzun yöneticileri başta olmak üzere tüm idareci ve sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Ziyaret sonrası Başkan Demirtaş, İlkadım Belediyesi yeni hizmet binasını Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve beraberindeki yönetim kurul üyelerine gezdirerek hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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