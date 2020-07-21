HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Başkan Demirtaş şampiyonlarla bir araya geldi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Türkiye Kadınlar 1. Ligi'ne yükselerek büyük bir başarıya imza atan İlkadım Belediyesi Yab-Pa Kadınlar Futbol Takımı'nın şampiyon sporcularıyla bir araya geldi.

Başkan Demirtaş şampiyonlarla bir araya geldi
21.07.2020 16:56 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:59

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Türkiye Kadınlar 1. Ligi'ne yükselerek büyük bir başarıya imza atan İlkadım Belediyesi Yab-Pa Kadınlar Futbol Takımı'nın şampiyon sporcularıyla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmada konuşan İlkadım Belediyesi Yab-Pa Kulüp Başkanı Ali Akyüz, "Sporcularımızdan teknik heyetimize kadar hep birlikte büyük bir çaba ve özveri ile çok anlamlı bir şampiyonluğu ilçemize yaşatmış olduk. Bu sevinci bizlere yaşatan başta sporcularımız olmak üzere emek harcayan herkese ve desteklerini esirgemeyen İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a teşekkür ederiz. Bundan sonra da ilk hedefimiz Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde de başarıyı yakalayarak İlkadım'ı sporda daha da büyük başarılara ulaştırmak" dedi.

İbrahim Güven: "Bölgemizin gururu oldular"

Ardında söz alan ve sporcuları tebrik eden Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, "Bu başarı küçümsenemeyecek kadar büyük bir başarıdır. Böylesi önemli bir başarıyı bölgemize yaşatarak İlkadım'ın gururu haline gelen futbolcularımızı yürekten tebrik ediyor ve 1. Lig'de de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Amatör spor kulüplerinin başarılı birer kulüp haline gelmelerinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Şener Aydın, "Hem ilçemize hem de diğer futbol kulüplerine başarıları ile örnek olan futbolcularımızı tebrik eder yürekten kutlarım" ifadelerini kullandı.

İlkadım sporla güzelleşiyor

Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan koruyacak en güzel faaliyetin onları sporla buluşturmak olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bugün mutlulukla kutladığımız şampiyonluğa imza atan başta genç sporcularımız olmak üzere kulübümüzün bütün kadrosuna sonsuz teşekkür ederiz. Türkiye Kadınlar 1. Liginde İlkadım'ın isminin olması ilçemiz için büyük bir gurur kaynağı. Bunun yanı sıra İlkadım Belediyesi olarak çeşitli branşlarda yaklaşık 2 bin 500 sporcumuz var. Göreve geldiğimiz günden bu güne ulusal ve uluslararası arenada 137 madalya kazanan sporcu ordumuz var. Bunların içinde Türkiye, Balkan, Avrupa şampiyonları var. Bu gerçekten küçümsenmeyecek rakam. Hiç mağlubiyeti olmayan 14-16 ve 18 yaş gurubu 3 tane bayan basket takımımız var. Tamamı Samsunlu olan içinde dört tane milli sporcu barındıran Türkiye'nin en genç bayan futbol takımına sahibiz. En çok önem verdiğimiz ve imkanlarımız doğrultusunda desteklerimizi hiç esirgemediğimiz spor faaliyetleri ile gençlerimizi sokaklarda karşılaşabilecekleri kötülüklerden korumayı amaçlıyoruz. Bu desteklerimizin en büyük karşılıklarından birini kadın futbol takımımızın yaşattığı şampiyonluk gururu oldu. Bundan sonra da başarılarının daim olmasını diliyorum. İlkadım Belediyesi olarak sizlere elimizdeki imkanlar ölçüsünde desteğimizi bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da vermeye devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Necattin Demirtaş, Ali Akyüz ve Beyza Altınova'ya teşekkür plaketi takdim ederken, şampiyon sporculara çeşitli hediyeler verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı Ekonomi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Magazin
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Ekonomi
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti 3. Sayfa
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış 3. Sayfa
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle...
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Galatasaray, Fatih Terim'in kulüp personelinin maaşının yüzde 40'ını ödediği iddialarını yalanladı
Galatasaray, Fatih Terim'in kulüp personelinin maaşının yüzde 40'ını ödediği iddialarını yalanladı
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Bıçaklanan bir kişi, çarşafa sarılarak parka bırakıldı
Bıçaklanan bir kişi, çarşafa sarılarak parka bırakıldı
AK Parti sosyal medya düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı! Temsilci bulundurmayan platformlara 5 aşamalı yaptırım uygulanacak
AK Parti sosyal medya düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı! Temsilci bulundurmayan platformlara 5 aşamalı yaptırım uygulanacak
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Rusya'da 'Kurt adam' lakaplı seri katilden '83 kadın öldürdüm' itirafı
Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Koronavirüs nedeniyle antrenmana çıkmayan Ljajic, testi negatife dönünce sevgilisi ve arkadaşlarıyla yemeğe çıktı
Koronavirüs nedeniyle antrenmana çıkmayan Ljajic, testi negatife dönünce sevgilisi ve arkadaşlarıyla yemeğe çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Merve Boluğur Burcu Esmersoy Öztürk Serengil
Spor Ali Koç Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Aziz Yıldırım
Daha Fazla Ateş Erkek Muğla Ak Parti
Şu an buradasınız: Başkan Demirtaş şampiyonlarla bir araya geldi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 17:00:50. #1.15#
title