Başkan Demirtaş personeli ile bayramlaştı
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Başkan Demirtaş personeli ile bayramlaştı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kurban Bayramı öncesinde belediyenin tüm birimlerinde görev yapan personel ile tek tek bayramlaştı.

Başkan Demirtaş personeli ile bayramlaştı
29.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:35

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kurban Bayramı öncesinde belediyenin tüm birimlerinde görev yapan personel ile tek tek bayramlaştı.

İlkadım Belediyesi'nin geleneksel bayramlaşma programında Başkan Demirtaş belediye personeli ile bir araya geldi. Bayramlaşma programına ilk olarak Temizlik ve Fen İşleri personeliyle başlayan Başkan Demirtaş, "Hep birlikte yoğun bir tempoyla güzel çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. İlçemizin çehresini değiştirecek çalışmalar birlikte emek ve mesai harcıyoruz. Pandemi süresince hepinizin ciddi emeği var. Ben hepinize çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin ve ailelerinizin bayramını tebrik ediyor, Türkiye ve İslam coğrafyasındaki tüm kardeşlerimin bayramını kutluyorum" dedi.

Bayramlaşma programına belediye hizmet binasındaki personeliyle devam eden Başkan Demirtaş'a, Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik etti. Bayramlaşmada daire personel ile korona virüs nedeniyle uzaktan tek tek bayramlaşan Başkan Demirtaş, çalışanlara hayırlı bayramlar diledi.

"Bayramlar kaynaşmanın sağlandığı özel günlerdir"

Kurban Bayramı'nın yaklaşma anlamını taşıdığını belirten Başkan Demirtaş, "Bayramlar kul ile yaratıcının birbirine yakınlaşmasıdır. Aradan diğer perdenin kaldırılmasıdır. Kurban ayrıca paylaşmadır. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Bu bayram istedik ki çalışan kardeşlerimizle bir araya gelelim önce kendimiz bayramlaşalım. Hem millet olarak güzel özelliklerimiz var, hem de inancımızdan kaynaklanan güzel değerler var. Büyüklerin ve akrabaların ziyaret edildiği,kaynaşmanın sağlandığı dini bayramlarımız var. Bunlardan birini Allah nasip ederse birkaç gün sonra beraberce geçireceğiz. Ben bu vesile ile Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eder Kurban Bayramının barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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