İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - İLKADIM BELEDİYE BAŞKAN NECATTNİ DEMİRTAŞ 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜN KUTLADI

BAŞKAN DEMİRTAŞ, ÖĞRETMENLER GELECEĞİMİZİN EN BÜYÜK GÜVENCESİDİR

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Toplumların bilgili ve kültürlü nesiller olarak yetişmesinde siz öğretmenlerimiz, geleceğimizin en büyük güvencesidir" dedi.

Öğretmen en başta bilgisiyle öğreten, tecrübesiyle öğütleyen, ileri görüşlülüğüyle yol gösteren, aynı zamanda en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı geleceği özveriyle hazırlayan sorumluluk sahibi kişiler olduğuna yayımladığı mesajda yer veren Başkan Demirtaş, " Ulu Önder Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır', 'Cumhuriyet; Fikren, İlmen, Fen nen, Bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister' sözlerinde vurguladığı gibi yeni nesli, bu donanım ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir. Şüphesiz ki ülkemiz; sahibi olduğu bu eşsiz eğitim kahramanlarının, ülkemizin her köşesinde sabırla ve fedakarca görev yapan öğretmenlerimizin omuzları üzerinde yükselmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, "Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar, öğretmenlerdir" sözü ile de öğretmenlerimize olan değeri bir kez daha görmemizi sağlamıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle Millet Mekteplerinin açıldığı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim seferberliğine 'Millet Mektepleri Başöğretmeni' unvanıyla katıldığı bugünde, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor; terör saldırılarında ve vazife sırasında kaybettiğimiz şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygıyla anıyorum. Görevleri başındaki öğretmenlerimize meslek hayatında başarı ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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