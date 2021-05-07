Başkan Demirtaş: "Kırmızı-beyaz renklere destek zamanı"
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Başkan Demirtaş: "Kırmızı-beyaz renklere destek zamanı"

Başkan Demirtaş: 'Kırmızı-beyaz renklere destek zamanı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uzun lig maratonunun son maçına gelinirken, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım ilçesini Samsunspor bayraklarıyla süslemesi kente şampiyonluk havası getirdi.

Uzun lig maratonunun son maçına gelinirken, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım ilçesini Samsunspor bayraklarıyla süslemesi kente şampiyonluk havası getirdi.

Ligde üçüncü sırada olan Samsunspor'nun ligin bitimine 1 hafta kala hedefe ulaşması için herkesin üzerine düşen görevi yapmasını isteyen Başkan Demirtaş, mutlu sona adım adım yaklaştıklarını söyledi. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, TFF 1.Lig'de üst sıralarda mücadele veren Süper Lig'e çıkacak olan takımlar arasında iddiasını sürdüren Samsunspor'a destek olmak için İlkadım ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklara "Şampiyonluk Hasretinle Yandı Gönlümüz" yazılı Samsunspor bayrakları astırdı.

"Kırmızı-beyaz renklere destek zamanı"

Samsunspor'un şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Belediye hizmet binasının girişine astırdığı 18 metre uzunluğundaki dev Samsunspor bayrağı ile Samsunluları takıma destek olmaya çağırdı. İlkadımlı hemşerilerimizi şampiyonluk yolunda olan takımımıza destek olmaya ve Samsun'umuzun her yerini Samsunspor bayraklarıyla süslemeye davet ediyorum. Aynı coşku ve düşüncelerle kentin belirli noktalarını Samsunspor bayraklarıyla süsledik. Samsunspor'umuzun şampiyon olup, bir üst lige çıkarak şehrimizi onurlandıracağına inanıyor, bütün hemşehrilerimizin takımımıza destek vermesini bekliyorum" dedi. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: 'Kırmızı-beyaz renklere destek zamanı'
Başkan Demirtaş: 'Kırmızı-beyaz renklere destek zamanı'
Başkan Demirtaş: 'Kırmızı-beyaz renklere destek zamanı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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