Başkan Demirtaş: "İlçemizi baştan aşağı elden geçiriyoruz"
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Başkan Demirtaş: "İlçemizi baştan aşağı elden geçiriyoruz"

Başkan Demirtaş: 'İlçemizi baştan aşağı elden geçiriyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

SAMSUN (İHA) – Samsun'da ilçe genelinde birçok noktada eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Halka hizmet için çıktığımız bu yolda her talebi inceleyerek imkanlar ölçüsünde çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da ilçe genelinde birçok noktada eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Halka hizmet için çıktığımız bu yolda her talebi inceleyerek imkanlar ölçüsünde çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırları içerisindeki birçok noktada çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda merkez ve kırsal ayırt edilmeksizin gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından cadde ve sokaklarda meydana gelen deformasyonlara hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Bozulan yolların bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalar kapsamında daha önceden tespit edilen her mahalle, her cadde ve sokak bir bir elden geçiriliyor.

"İlçemizi baştan aşağı elden geçiriyoruz"

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmaları yakından takip eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemize, vatandaşımızın yararına olan her işi yapmaya gayret ediyoruz. Halka hizmet için çıktığımız bu yolda her talebi inceleyerek imkanlar ölçüsünde çözüme kavuşturuyoruz. Ekiplerimiz zor ve önemli bir görev yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmaların vatandaşlar tarafından da takdir görmesi bizim de yaptığımız her işe daha büyük bir şevk ile sarılmamızı sağlıyor. İlkadım'a hizmet sevdasıyla ilçemizi güzel bir görünüme kavuşturulması için dört bir yanında çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: 'İlçemizi baştan aşağı elden geçiriyoruz'
Başkan Demirtaş: 'İlçemizi baştan aşağı elden geçiriyoruz'
Başkan Demirtaş: 'İlçemizi baştan aşağı elden geçiriyoruz'
Başkan Demirtaş: 'İlçemizi baştan aşağı elden geçiriyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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