Başkan Demirtaş: "İlçemizde dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdık"
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Başkan Demirtaş: "İlçemizde dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdık"

10.10.2020 17:58 | Son Güncelleme: 10.10.2020 18:10
Başkan Demirtaş:

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım Belediyesi olarak bizlerde ilçemizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getiriyoruz" dedi.

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım Belediyesi olarak bizlerde ilçemizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getiriyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi korona virüsü önlemlerine yönelik faaliyetlere 24 saat esasıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilçe genelinde resmi kurumlar, okullar, toplu kullanım alanları ile tüm çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor. Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan dezenfekte ekipleri aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. İlçe sınırları içerisinde bulunan resmi kurumlar, okullar, sosyal tesisler, toplu kullanım alanları ve tüm çöp konteynerleri dezenfekte edilmeye devam ediliyor. Yapılan çalışmalarla ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerin tamamı dezenfekte edilirken ikinci tur dezenfekte çalışmaları da yüzde 80 oranında tamamlandı.

"İlçemizde dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdık"

Bu noktada çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren İlkadım Belediyesi tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Belediye olarak üzerine düşen sorumlulukları büyük bir gayretle yerine getirme gayretinde olduklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, vatandaşların da yerine getirmesi gereken önlemlere dikkat çekti. Demirtaş, "Genel olarak ülkemizin tamamında yerel olarak da tüm belediyelerin önlem çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. İlçemizin her noktasında dezenfeksiyon çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. İlkadım Belediyesi olarak bizlerde ilçemizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz, bu riskli günlerde kişisel temizliklerine ve hijyene çok özen göstermeleri, ayrıca kalabalık ortamlardan uzak durmalarıdır" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: 'İlçemizde dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdık'
Başkan Demirtaş: 'İlçemizde dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdık'
Başkan Demirtaş: 'İlçemizde dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdık'
Başkan Demirtaş: 'İlçemizde dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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