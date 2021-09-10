Başkan Demirtaş: "Her alanda nitelikli, ahlaklı yetişmiş gençlere ihtiyacımız var"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kalkancı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kalkancı Kur'an Kursu'nu dualarla hizmete açtı. Başkan Demirtaş, "Çocuklarımız bu Kur'an kurslarında Rabb'ini, Hz. Peygamber'ini, kitabını, dinini öğrenecek ve toplumumuzun inançlı neslinin bir ferdi olacak" dedi.

Kalkancı Mahallesi'nde bir süredir yapım çalışmaları devam eden Kalkancı Kur'an Kursu sade bir açılış töreni ile hizmete girdi. Cami dernek yönetimi ve mahalle sakinlerinin katılımıyla hizmete açılan kursun açılışında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bugün gerçekten en mutlu olduğum anlardan birisini idrak ediyoruz. Çünkü burada Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle 'Hiç bilenler ile bilmeyenler bir olur mu' emri gereğince çocuklarımızdan başlayarak insanların hakikatleri Kur'an'ın ilkelerini, Allah'ın Resulü Efendimizin insanlara kazandırdığı değerleri öğrenmeyle hayata başlayacak çocuklarımızı yetiştireceğiz. Biz de burada açılışını yapacağımız kursun yapımında ellimizden geldiği kadar katkıda bulunduk. Her alanda çok iyi yetişmiş, nitelikli, ahlaklı gençlerimize ihtiyaç var. Gençler, bizim geleceği kendilerine emanet edeceğimiz en büyük değerlerimizdir. Kalkancı Mahallemizde böyle bir eserin kazandırılmasından mutluluk duydum" diye konuştu.

Açılış programına ayrıca İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Coşkun, Kalkancı Mahalle Muhtarı Zekiye Nur Aydemir de katıldı. - SAMSUN