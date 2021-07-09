Başkan Demirtaş: "Halktan uzak bir belediye değiliz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Demirtaş: "Halktan uzak bir belediye değiliz"

Başkan Demirtaş: 'Halktan uzak bir belediye değiliz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Biz dört duvar arası, halktan uzak bir belediye değiliz. Sınırları kaldırdık" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Biz dört duvar arası, halktan uzak bir belediye değiliz. Sınırları kaldırdık" dedi.

"Belediye Mahallemizde" hizmet çadırının bu seferki durağı Fevzi Çakmak Mahallesi oldu. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği hizmet çadırı sabahın erken saatlerinde hizmete sunuldu. Vatandaşın sorunlarıyla tek tek ilgilenen çadır ekipleri taleplerin anında çözüme kavuşması için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

"Belediye Mahallemizde" isimli projeleri ile halkın yanında olmaya devem ettiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Biz hizmet için gece-gündüz demeden sizler için çalışacağız. Bu hizmet çadırımız periyodik olarak sürekli devam edecek. Bizden istediğiniz eksik, yapılması gereken ne varsa söyleyin" şeklinde konuştu.

"Halktan uzak bir belediye değiliz"

Her şeyin başında sağlık geldiğine dikkati çeken Başkan Demirtaş, "Her insanın sağlığı için her türlü sağlık hizmetinden, en iyi şekilde faydalanması gerekmektedir. Bu manada mahallelerimize misafir olan çadırımıza gelen vatandaşlarımıza ücretsiz sağlık hizmeti de sunuyoruz. Şeker, tansiyon, kolesterol gibi önem taşıyan değerleri ölçümlerini sağlık işleri ekiplerimiz yapıyor. Biz dört duvar arası, halktan uzak bir belediye değiliz. Sınırları kaldırdık, yaşlı-genç, zengin-fakir demeden herkes hizmetlerimizden faydalanacak, çadırlarımıza gelip rahatça bilgi alabilecek, isteklerini şikayetlerini rahatça anlatabilecek. Kimse unutmasın ki ilçe halkının yaşam standartların yükseltmek için çalışan varını yoğunu ortaya koyan bir belediye yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Çağlar Işık da Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Kartal Tibet Melisa Döngel İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Demirtaş: "Halktan uzak bir belediye değiliz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.07.2021 01:21:15. #1.13#

title