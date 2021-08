Başkan Demirtaş: "Dolu dolu bir 2.5 yıl geçireceğiz"

Mahalle muhtarları ile bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Maddi tablo ve üzerine eklenen pandemi dolayısıyla, rutin hizmetlerin yapıldığı belediyecilik anlayışını geride bırakarak makam koltuğunda oturan değil, her an her yerde rastlayacağınız bir başkan profili...