Başkan Demirtaş: "Bu ülkenin kanunlarına uymayanlara devlet varlığını göstermeli"

İlkadım Belediyesi Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu ülkenin kurallarına uymayan, kanunlarını, nizamlarını yok sayan adamlara elbette ki devlet kendi varlığını göstermesi lazım. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz ülkemizi seviyoruz, bu ülkenin kanun ve kurallarına uyarak hareket ediyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu ülkenin kurallarına uymayan, kanunlarını, nizamlarını yok sayan adamlara elbette ki devlet kendi varlığını göstermesi lazım. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz ülkemizi seviyoruz, bu ülkenin kanun ve kurallarına uyarak hareket ediyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi'ne kayyum atanmasının söz konusu olmadığını ifade eden Başkan Necattin Demirtaş, belediye olarak Türkiye'nin kurallarına ve kanunlarına uyduklarını, kanunları ve nizamları yok sayan adamlara ise devletin kendi varlığını göstermesi gerektiğini belirtti. Demirtaş, "İlkadım Belediyesi'ne kayyum atanması tartışması, Sayın AK Parti İl Başkanı'nın bir soruya cevap vermesi ile gündeme geldi. Aslında direkt öyle bir şeyi yok. Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Daha önce de söylediğimiz gibi burası muz cumhuriyeti değil. Canı sıkılan, 'ben buraya kayyum atarım, bilmem ne yaparım' hoş bir şey değil. Ama kayyum atanacak yer var mıdır? Bu ülkenin kurallarına uymayan, kanunlarını, nizamlarını yok sayan adamlara elbette ki devlet kendi varlığını göstermesi lazım. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz ülkemizi seviyoruz, bu ülkenin kanun ve kurallarına uyarak hareket ediyoruz. Başka türlüsü de bizden beklenemez" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı