Başkan Demirtaş: "Bu salgını halkımızla beraber yeneceğiz"
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Başkan Demirtaş: "Bu salgını halkımızla beraber yeneceğiz"

Başkan Demirtaş: 'Bu salgını halkımızla beraber yeneceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İlçede yapılan dinamik denetimlerin halkın sağlığı açsıdan önem arz ettiğine dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu salgını halkımızla beraber yeneceğiz" dedi.

İlçede yapılan dinamik denetimlerin halkın sağlığı açsıdan önem arz ettiğine dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu salgını halkımızla beraber yeneceğiz" dedi.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda ve pazar yerlerinde korona virüs denetimlerini sıklaştırdı. Ülke genelinde olduğu gibi Samsun il ve ilçelerinde yaşanan korona virüs vaka artışlarına karşı sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimlerinin yanında, pazar yerinde HES kodu kontrolüne aksatmayan zabıta ekipleri, vatandaşları alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarıyor. Salgın görüldüğü anda itibaren halkın sağlığı için sahada yürütülen çalışmaları yakinen takip eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş "Bu salgını halkımızla beraber yeneceğiz" diyerek yapılan çalışmaları şu şekilde açıkladı:

"Korona virüs salgınında yakın zamana kadar vakalar artmaya başladı. Salgının başından itibaren çeşitli önlemler için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda halkımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için pazar yeri girişlerine afişlerimizi astık. Belediye hizmet araçlarımıza ve çöp konteynerlerimize farkındalık ve olaya dikkat çekmek adına 'korona virüsle mücadele temizlikle başlar' sloganıyla giydirmeler yaptık. Zabıta araçlarımız halkın yoğun olduğu bölgelerde dolaşarak anonslarına devam ediyor. Sigara içme yasağının bulunduğu cadde ve sokaklarda gezici ekiplerimiz dolaşarak bilgilendirme ve anonslar yapılıyor. Daha önce olduğu gibi tüm pazar yerlerinin girişlerine el dezenfektan üniteleri yerleştirdik. Pazarcı arkadaşlarımıza eldiven maske ve çöp poşeti dağıtıyoruz. Bunlar da herhangi bir ücret almadan ücretsiz bir şekilde halkımıza sunuyoruz. Sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimleriyle birlikte alınan karar gereği pazar yerlerinde HES kodu sorgulama denetimlerini de yapıyoruz. Emniyet Müdürlüğü'yle ortaklaşa maske denetimlerimiz var. Gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerimizde denetimler ayrı bir ekibimiz tarafından devam ediyor. Bu salgını halkımızla beraber yeneceğiz. Lütfen tedbirlere uyalım." - SAMSUN

Başkan Demirtaş: 'Bu salgını halkımızla beraber yeneceğiz'
Başkan Demirtaş: 'Bu salgını halkımızla beraber yeneceğiz'
Başkan Demirtaş: 'Bu salgını halkımızla beraber yeneceğiz'
Başkan Demirtaş: 'Bu salgını halkımızla beraber yeneceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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