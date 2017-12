Başkan Demirtaş: "Belirsizliklerin arttığı bir yıla giriyoruz, piyasa riskleri yükselebilir"

İZMİR - İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, belirsizliklerin arttığı bir yıla girildiğini, piyasa risklerinin yükselebileceğini belirterek, "Büyümede bir kez daha dünya şampiyonu olduk. Bölgemizde yaşanan jeopolitik risklere, siyasi istikrarsızlıklara rağmen bu büyümeyi gerçekleştirmek bir başarı hikayesidir. Ancak 2018 yılının küresel riskleri var" dedi.

İzmir Ticaret ODası 2017 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. İTO meclis salonunda yapılan toplantıda konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, yeni yıla yeni umutlarla girildiğini ancak Ortadoğu coğrafyasında kara bulutlar bir türlü dağılmak bilmediğini belirterek,"Suriye'deki savaş başladığında doğan çocuklar 7 yaşına geldi. 877 km ile en uzun sınırımızın olduğu Suriye'nin kuzeyi ülkemiz için maalesef terör örgütlerinin yuvalandığı bir bölge. Cumhurbaşkanımız "Sınırlarımızı teröristlerden temizleyeceğiz" ifadesini kullandı. Gündemimize şimdi de "Kudüs" girdi. ABD Başkanı'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi fitili ateşledi. Ancak, Türkiye ve Yemen'in sunduğu 'Kudüs' tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında 128 oy ile kabul edildi. Böylelikle BM Genel Kurulu ülkelerini tehdit edenlere boyun eğmediğini göstermiş oldu" dedi.

2018 yılının küresel anlamda riskleri olduğunu dile getiren Başkan Demirtaş, "Çin'de ekonomik büyümenin yavaşlaması, petrol ve emtia fiyatlarının ani şekilde düşmesi veya yükselmesi, yüksek enflasyon ve jeopolitik risklerle piyasalarda oynaklığın artması, gelişmiş ülkelerde ve Çin'de konut balonunun patlama olasılığı, Trump'ın korumacı ticaret politikaları küresel ekonominin önündeki en büyük risk faktörleri" diye konuştu.

Türkiye ekonomisini de değerlendiren Demirtaş, 2016 yılında yüzde 4,2 büyüyen ekonominin 2017 yılında rekora gittiğini söyledi. Yılın ilk iki çeyreğinde gerçekleşen yüzde 5'in üzerinde büyümenin ardından yılın 3. çeyreğinde gelen yüzde 11,1 büyüme olduğunu ve bunun son altı yılın en yüksek çeyrek büyümesi olduğunu ifade eden Demirtaş, "Büyümede bir kez daha dünya şampiyonu olduk. Bölgemizde yaşanan jeopolitik risklere, siyasi istikrarsızlıklara rağmen bu büyümeyi gerçekleştirmek bir başarı hikayesidir. Bu başarıda hükümetin teşvik ve destek politikaları ile artan canlılık, iç talebin pozitif etkileri var. Başta Avrupa olmak üzere önemli ihracat pazarlarımızdaki toparlanma da dış talebe olumlu etki yaptı, ihracat artışını tetikledi. Dolayısıyla 2017'de yatırım ve ihracat büyümeye etki yaptı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, inşaat sektörü yüzde 18,7 arttı. Yine, inşaat ekonominin lokomotifi durumunda" ifadelerini kullandı.

Enflasyon ve faiz cephesinden gelen son verilerin pek iç açıcı olmadığını söyleyen Ekrem Demirtaş, 2017 Kasım ayında, TÜFE'nin yüzde 12,98'e; yurtiçi ÜFE'nin ise yüzde 17,30'a yükseldiğini, enflasyonun birkaç aydır çift haneye yerleştiğini söyledi. Gıda fiyatlarında düşüş olmasına rağmen, hizmet ve enerji sektöründeki artışların enflasyonu canlı tuttuğuna değinen Demirtaş, Merkez Bankası enflasyon hedefinin de, Orta Vadeli Programdaki enflasyon hedefi ile tutmadığını kaydetti.

"Turizm sektörü beklentileri karşılayamadı"

Turizm sektörünün 2016 ve 2017 yılında hüsran ile geçtiğini belirten Başkan Demirtaş, şunları söyledi:

"Sektör beklentilerini karşılayamadı. Özellikle İzmir'de uzun yıllar sonra sağlanan başarı tablosu tersine döndü. 2015 yılında İzmir'e toplamda 1 milyon 201 bin turist geldi. 2016 yılında bu rakam 672 bine düştü. 2017 yılının 11 aylık döneminde ise turist sayısı 741 bin kişiye ulaştı. Aralık ayı rakamı açıklandığında da; 1 milyon turisti göremeyeceğimizi biliyoruz. Ülke olarak ne kadar önlem alırsak alalım, terör ve komşu ülkelerdeki savaş sona ermeden turizm sektöründe arzuladığımız başarıyı sağlamamız mümkün değil. Ama umudumuzu kaybetmiyoruz. Hükümetimiz her zaman turizmcinin yanında olmayı sürdürüyor. Moralimizi bozmadan 2018 yılına odaklanmalıyız. 2018 yılında iç pazarı ihmal etmemeliyiz. Ancak, dış pazar için yoğun çalışıyoruz. Çok yakın bir zamanda Rus, Fransız ve iki Çinli heyet ağırladık. Japon heyet de yıl sonuna kadar gelecek. Çin'de bir dijital medya kampanyası da başlattık. Travel Turkey çok başarılı geçti. 2017 yılında Oda olarak 18 fuara katıldık. İzmir, bir fuarcılık kenti oldu gibi. 2017'de 28 olan düzenlenen fuar sayısı 2018'de 42'ye yükseliyor. Coşkun Beşok'un da katkı yaptığı Emlak Fuarı ile 43'e çıkıyor. Bu başarıda Odamızın yaptığı destekler ve üyelerimizin sahiplenmesi büyük katkı yaptı."

Ankara'da sorunları aktardılar

Başkan Demirtaş, 19 Aralık 2017 Salı günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde Ticaret Odaları Konseyi Toplantısı için Ankara'da olduğunu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na sorunları çok g eniş bir yelpazede aktardıklarını ifade etti.

Vakıfbank Protokolünü 13 Aralık'ta imzaladıklarını ve Vakıfbank kredisi için ücretsiz Oda Faaliyet Belgesi verdiklerini hatırlatan Demirtaş, "Ankara'daki konsey toplantısında Nefes Kredisi uygulamasının tekrarlanmasını da talep ettik. Alışveriş Merkezlerinde faaliyet gösteren üyelerimiz için önemli bir toplantı yaptık. Bu toplantıda Alışveriş Merkezleri'nde faaliyet gösteren firmaların yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele aldık. Toplantımız oldukça verimli geçti. "İzmir Alışveriş Günleri" etkinliği düzenlenmesi için girişimlerde bulunulması yönünde görüş birliğine varıldı. Bu ay gerçekleştirdiğimiz önemli bir toplantı da "Taşeron İşçi İstihdam Eden Firmaların Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı".

Düzenleme uygulamaya başladığında, güvenlik, temizlik ve destek faaliyetleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar zor durumda kalacak. İstihdam yaratan, vergi ödeyen bu firmaların önemli makine ve ekipman yatırımları var. Birçoğu bu nedenle kredi kullanmış ve borçlanmış durumda. Bu konuda Serdar Gökhan Arıkan, Hikmet Çelik yoğun çaba harcıyorlar. Ben de onların bu çabalarını destekliyorum.

Mutlaka geçiş için bir süre verilmesini talep ettik" diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünde 2018 yılı Çalışma Programı'na da değinen Demirtaş, "Çalışma Programımızın ilk bölümü "Dünya Değişiyor, Daha Hızlı Dönüyor" başlıklı. Bu bölümde, ekonomik, siyasi, teknolojik dönüşümlere yer verdik. Dönüşüm sürecinde gelinen son nokta Sanayi 4.0. 2. Bölümünde ise Yatırımcıların Rotası: Büyüyen ve Gelişen İzmir konusunu işledik. Odamız 2018 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesinin Tematik Bölümü ise "Üç Yüzyıla Tanıklık Eden İzmir Ticaret Odası Yeni Binasıyla Faaliyetlerini Çağın Ötesine Taşıyor" başlığını taşıyor" dedi.

2018 yılı için önerilerde bulundu

2018 yılının barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eden Demirtaş, önerilerde de bulunarak şöyle konuştu:

"Bu yıl da, belirsizliklerin arttığı bir yıla giriyoruz. Piyasa riskleri yükselebilir. 2017'yi yüzde 10 enflasyon ve yüzde 10 üstü işsizlikle ve liranın yüzde 10 değer kaybıyla kapatıyoruz. Kur-Enflasyon-Faiz üçlüsünden gözümüzü ayırmayalım. Zor günlerde fırsat yaratan tüccar öne geçecektir. Bu gerçek üyelerimizi gereksiz maceralara elbette taşımamalıdır. 2018 canlı ve hareketli bir yıl olabilir. Yaklaşan seçimler Hükümetin yatırım ve üretim teşviklerini arttırabilir. Önemli jeopolitik gelişmeler var. Ortadoğu'yu sürekli izlemeliyiz. Borçlanırken daha dikkatli olun. Döviz geliriniz yoksa döviz cinsinden borçlanmayın. Tahsilat takibine önem verin ve temerrüte düşen müşterilerinizi defterden silin. Şirketinize mutlaka teknoloji yatırımı yapın. Katma değeri yüksek ürünlere yönelin. Etkin bir web siteniz ve kurumsal bir e-postanız olsun. İTO'dan gelen mailleri mutlaka okuyun. Firmanıza, üniversite mezunu, lisan bilen bir genç alarak dünyayı izleyin. Pazarlamaya ağırlık verin.