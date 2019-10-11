Başkan Demirtaş: "Amacımız ilçemizi daha modern ve yaşanabilir bir konuma getirmek"

11.10.2019 14:15

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Tek amacımız İlkadım'ın kalkınması ve büyümesi noktasında farklı görüş ve düşünceleri dinleyerek ilçemizi daha modern ve yaşanabilir bir konuma getirmektir" dedi.



Ataköy TOKİ konutları site yönetimi ve apartman sakinlerinin düzenlediği kahvaltı programında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Demirtaş, onların istek ve önerileri dinledi. Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalara yön verdiklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Biz halkın yanında ve halkla beraber olmaya her zaman önem veriyoruz. Tek amacımız İlkadım'ın kalkınması ve büyümesi noktasında farklı görüş ve düşünceleri dinleyerek ilçemizi daha modern ve yaşanabilir bir konuma getirmektir" diye konuştu.



"Hizmet götürmediğimiz tek bir mahallemiz kalmayacak"



Vatandaşlarla iç içe olmaktan büyük keyif aldıklarını belirten Başkan Demirtaş, "Biz ortak akıl anlayışını canlı tutarak ilçemizin kalkınması ve büyümesi noktasında çaba sarf ediyoruz. İlkadım Belediyesi olarak 'Belediye Mahallemizde' uygulaması ile hizmet götürmediğimiz tek bir mahallemiz kalmayacak. Bu bölgemizde uzun yıllardır devam eden alt yapı sıkıntısının giderilmesi noktasında büyük emekler sarf ettik ve bu sorunun ortadan kaldırılmasında ciddi desteklerimiz oldu. Bozuk ve kullanılamaz hale gelen yollarımızın standardını yükseltmek ve konforlu hale getirmek amacıyla bugüne kadar çok ciddi mesai yaptık, ekiplerimiz gerek yol yenileme, bakım ve onarım gerekse de kilit taşı çalışmalarına devam etmektedir. Yapılan hizmetler karşılığında dualar almak, destek görmek bizim için çok değerlidir. Mahallelerimizin yaşam standardını yükseltmek, bu bölgelerde yaşayan kıymetli hemşehrilerimizin huzur ve güveni için elimizden geleni bugüne kadar yaptık, bundan sonrada aynı özeni göstereceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA