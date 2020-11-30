Başkan Demirtaş: "3 bin 500 hanemize destek olduk"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Demirtaş: "3 bin 500 hanemize destek olduk"

30.11.2020 18:13 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:18
Başkan Demirtaş:

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Vefa destek ekiplerimiz korona virüsüyle mücadelede 65 yaş üstü kronik hasta ve ihtiyaç sahibi yaklaşık 3 bin 500 hanemize alışverişlerinde ve gıda yardımı hususunda destek oldu" dedi.

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Vefa destek ekiplerimiz korona virüsüyle mücadelede 65 yaş üstü kronik hasta ve ihtiyaç sahibi yaklaşık 3 bin 500 hanemize alışverişlerinde ve gıda yardımı hususunda destek oldu" dedi.

İlkadım Belediyesi Vefa Destek ekipleri, korona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Belediye gerek Alo Vefa Hattı uygulaması, gerekse dezenfekte çalışmalarıyla örnek bir belediyecilik hizmeti sergiliyor.

"Bir Telefonla Hizmet Kapıda"

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife, verdiği pozla alay konusu oldu
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife, verdiği pozla alay konusu oldu
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor

Çalışmaların ilk gün itibariyle son derece hassas bir şekilde sürdüğü ilçede İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatlarıyla kurulan Vefa Destek grubu bu süreçte çok önemli bir görev üstlendi. İlkadım Belediyesi ana hizmet binasında İlkadım İletişim Merkeziyle (İLKİM) koordineli bir çalışma sergileyen ekipler, 65 yaş üstü yalnız yaşayan, kronik hastalığı bulunan ve korona virüsü nedeniyle evinde izole olan vatandaşların yanında oluyor. Son olarak İlkadım ilçesinde 7 günde 55 adrese yardım ulaştıran ekipler gece-gündüz tüm gücüyle ilçe halkına hizmet veriyor.

"Fedakarca çalışan personeline teşekkür etti"

Salgınla mücadele kapsamında Alo Vefa Hattı'nın çok önemli bir görev üstlendiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Geçtiğimiz yıl kurduğumuz Alo Vefa Hattımız, 444 0 55 01- 0505 178 55 01 numaralı telefon aracılığıyla halkımıza 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Ekiplerimiz, korona virüsüyle mücadelede 65 yaş üstü kronik hasta ve ihtiyaç sahibi yaklaşık 3 bin 500 hanemize alışverişlerinde ve gıda yardımı hususunda destek oldu. Bunun yanında ilaç alışverişleri, hastaneye ulaşımları ve danışmanlık konularında da ekiplerimiz daima vatandaşlarımızın bir telefon kadar yakınında. Her şey halkımızın huzuru ve sağlığı için. Ben bu süreçte fedakarca görev yapan tüm çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: '3 bin 500 hanemize destek olduk'
Başkan Demirtaş: '3 bin 500 hanemize destek olduk'
Başkan Demirtaş: '3 bin 500 hanemize destek olduk'
Başkan Demirtaş: '3 bin 500 hanemize destek olduk'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Cemil Deveci: 'Karantinadaki Atakumlulara yemek desteği devam edecek'- Atakum Belediyesi karantinadaki vatandaşlara yemek desteğine başladı
Başkan Cemil Deveci: "Karantinadaki Atakumlulara yemek desteği devam edecek"- Atakum Belediyesi karantinadaki vatandaşlara yemek desteğine başladı
Hobi olarak başladı, satışını yaparak evine destek oluyor
Hobi olarak başladı, satışını yaparak evine destek oluyor
Başkan Beyoğlu, yola kavuşan mahalleye misafir oldu
Başkan Beyoğlu, yola kavuşan mahalleye misafir oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Halife Hafter Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Beyonce Acun Ilıcalı İbrahim Büyükak Diego Armando Maradona
Spor Fuat Çapa Okan Buruk Erol Bulut Serdar Aziz Utku Yuvakuran
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Demirtaş: "3 bin 500 hanemize destek olduk" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 18:28:50. #1.15#
title