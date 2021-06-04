Başkan Demirtaş,2021 Yılı İçinde 600 Aileye Yardım Desteği Olduk

YARDIMLAŞMA KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLAN "PAYLAŞARAK SEVİNDİR" YOĞUN İLGİ TOPLUYORBAŞKAN DEMİRTAŞ, 2021 YILI İÇİNDE 600 AİLEYE YARDIM DESTEĞİ OLDUKİlkadım Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla İlkadım'da yardımlaşma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik hizmetlerini sürdürüyor.

YARDIMLAŞMA KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLAN "PAYLAŞARAK SEVİNDİR" YOĞUN İLGİ TOPLUYOR

BAŞKAN DEMİRTAŞ, 2021 YILI İÇİNDE 600 AİLEYE YARDIM DESTEĞİ OLDUK

İlkadım Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla İlkadım'da yardımlaşma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik hizmetlerini sürdürüyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın başlatmış olduğu "Paylaşarak Sevindir" toplumsal dayanışma çağrılarına hayırsever vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğüne bağlı Kadın Koordinasyon Merkezi hayırseverlerden teslim aldığı sıfır veya ikici el kullanılabilir eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Eşyalarını bağışlamak isteyen vatandaşlar 444 55 01 numaralı Çağrı Merkezi'nden 1055 -56 dahili hattını arayarak kardeşlik köprüsünün bir parçası oluyor. Bağışçıların adreslerinden teslim alınan ikinci el eşyalar Hayır Çarşısına ait depoda temizlenerek bakım ve onarımdan geçirilirken, ihtiyaç sahibi ailelere yardımında bulunuyor.

"Veren el ile alan el arasında köprü oluyoruz"

Pandemi döneminde özellik ihtiyaç sahibi ailelere yapılan eşya yardımlarının sayısının arttığına dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "2020 yılında 250 aileye ulaşan yardımların 2021 yıl içeresinde 600 sayılarına yaklaştı. Bu tabloda bizlere koronavirüs gölgesinde her geçen gün vatandaşlarımızın yaşam şartlarını olumsuz yönde etkilediğini gösteriyor. Yardımlaşmak, Anadolu kültürünün öne çıkan değeri ve bizlerde bu değerler bütününün parçasıyız. Bu sebeple birbirimize yardım etmemizden daha doğal ne olabilir? Yerel yönetimler olarak birbirine yardımda bulunmak isteyen yardım sever insanlar arasında köprü işlevi görüyoruz. İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak ne ilçemiz sınırlarında, yaşayanlarımız yalnızlık hissetmesinler, çaresizim demesinler derdindeyiz. Hayır Çarşımız ile evinde hiç eşyası bulunmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın acil ihtiyacını temin için imece üslü yardımlarımıza devam edeceğiz. İhtiyaç sahibi insanlarımıza hizmet vererek, onların yaralarına bir nebze de olsa merhem olmaya çalışıyoruz. Yardımsever vatandaşlarımızın bağışları ile daha çok vatandaşa destek olmak istiyoruz. Bu nedenle tüm yardımsever İlkadım halkını katkı koymaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre