Başkan Demircioğlu; "Emekçiler Enflasyona Ezdirilmemeli"

Hizmet-İş Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, artan enflasyon karşısında eriyen asgari ücretle çalışan üyelerin maaşlarının iyi duruma geldiğini söyledi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Merkezi tarafından Ankara'da düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısına katılan Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; "Başkanlar kurulunda alınan karar ile de asgari ücretle çalışan üyelerimizin maaşlarına en az enflasyon oranında zam yapılması gerekliliği üzerinde Genel Başkanımızın önderliğinde gayretle çaba harcanıyor" dedi.

Sendika Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; "Hizmet-İş Sendikasının 41. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle Ankara'da toplanan Hizmet-İş Sendikasının Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında, teşkilatlanma çalışmaları, taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde yaşadığı sıkıntılar, kadro kapsamı dışında kalan taşeron işçilerin durumu ve özellikle de TUİK tarafından 2018 yılı enflasyonu (TÜFE oranı) yüzde 20,30 olarak açıklanan zammın, artan enflasyon karşısında eriyen asgari ücretle çalışan üyelerimizin maaşlarına en az enflasyon oranında (yüzde 20,30) artış/ zam yapılması için kararlılıkla çalışmaların sürdürülmektedir" şeklinde konuştu.

"Zam Taleplerimizi Demokratik Yöntemlerle Ortaya Koymaktayız"

Başkan Demircioğlu; "696 sayılı KHK ile kamuda taşeron şirketler bünyesinde çalışmakta olan işçilerin, sürekli kamu işçisi kadrolarına ve işçi statüsüne geçiş işlemleri 02.04.2018 tarihi itibariyle tamamlanmıştı. Kadroya ve işçi statüsüne geçişi yapılan işçilerin ücret ve sosyal hakları, Yüksek Hakem Kurulu tarafından 2016 yılındaki enflasyon verilerine göre belirlenmişti. TUİK tarafından 2018 yılı enflasyonu (TÜFE oranı) yüzde 20,30 olarak açıklandı. Bu nedenle çalışanların satın alma gücü azaldı. Hükümetimizin, el emeğinden başka sermayesi olmayan emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceği kararlılığına dayanarak, taşeron şirketlerde çalışmakta iken sürekli işçi kadrosuna geçen çalışanlar ile halen KİT'lerde çalışıp da kadro alamayan çalışanların enflasyon karşısında korunmasını taleplerimizi yineliyoruz. Bu kapsamdaki çalışanların çok büyük talep ve beklentileri bulunmaktadır. Üyelerimiz bu taleplerini dilekçe göndermek şeklinde demokratik yöntemlerle ortaya koymaktadırlar" dedi.

"Mali Seçimler Sürecinde Olduğumuzun Altını Çiziyoruz"

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendiğini hatırlatan Sendika İl Başkanı Demircioğlu; "Mahalli seçimler sürecinde olduğumuzun altını çizerek, emekçi kardeşlerimizin, bu haklı ve yerinde taleplerine olumlu bir karşılık verilmesinin önemine vurgu yapmak istiyoruz. 2018 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmiştir. Bu toplu iş sözleşmesine göre belirlenen ücret zamlarına geriye dönük altı aylık enflasyon farkı eklenmiştir. Bu şekilde, 2018 ve 2019 yılında yapılan zamlar ile kamu çalışanları enflasyon karşısında korunmuştur. Büyük nedenle, bizde Sendikamız Hizmet-İş olarak, işçilerin ücret ve sosyal haklarında artan enflasyon karşısında TUİK tarafından 2018 yılı enflasyonu (TÜFE oranı) yüzde 20,30 oranında artış/ zam yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA