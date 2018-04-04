Başkan Demircan: Akıllı Kent Hayatı Kolaylaştırmak İçin Var

AKILLI Kent'in hayatı kolaylaştırmak için var olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Bir şehrin ekonomisi, sanayisi, hizmet sektörü, kalifikasyonu, sosyal ve kültürel hayatıyla halkına ulaşabilmesi gerekir" dedi.

Beyoğlu Belediyesi Turkcell'in 2010'dan bu yana düzenlediği Teknoloji Zirvesi'ne katıldı. 'Akıllı Kent Nedir?' konulu bir konferans veren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, belediye olarak yaptıkları projelerden bahsetti. Dijital çağa uygun bir çalışma benimsediklerine dikkat çeken Başkan Demircan, "Onlarca çalışmayı birleştirip büyük bir data oluşturduk. Yerel yönetimde akıllı yaşama katılım önemlidir. Artık çağımız dijital bir çağsa ve bu dijital çağda da her şey bulut üzerinden yapılıyorsa bizlerin buna entegre olması gerekir. Verilerin daha fazla dönüştürüldüğü ve neticenin daha hızlı olduğu bu çağda yeterli miktarda datanız yoksa siz insanların yarısından fazlasına ulaşamıyorsunuz demektir. Karar vericiler bir şehri planlanırken ekonomisiyle, sanayisiyle, hizmet sektörüyle, kalifikasyonuyla, sosyal ve kültürel hayatıyla halkına ulaşabilmesi gerekir" diye konuştu.

"BELEDİYE HİZMETLERİ MOBİL UYGULAMADA"

Vatandaştan gelen şikayet ve önerileri analiz etmenin önemine de değinen Başkan Demircan, "Karar vericilerin bu datalara sahip olup operasyonel bir veri halinde gelecek vizyonunu inşa etmelidir. Eğer bu böyle olmuyorsa yapılan işler kafadan amacına gitmeyecektir" dedi. Demircan, Beyoğlu Belediyesi'nin vatandaşa sunduğu akıllı kent uygulamaları hakkında ise şunları söyledi:

"Yapacağımız işlemleri belediye içerisinde ve dışında mobil uygulamalarla hayata geçiriyoruz. Bu bir zabıta uygulaması olabilir, bu çöp arabasının yaptığı işlem de olabilir. Örneğin, bizim çöp arabalarımız bir sokağa girdiğinde oradaki vatandaşlara 'Ben geldim, çöpünüzü dışarıya çıkarabilirsiniz' mesajını gönderiyor."

- İstanbul