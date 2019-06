Başkan Demirbaş, yatırımcılarla görüşüyor

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede oluşturulan sanayi bölgesine yatırım yapılması noktasında iş insanlarına ziyaretler gerçekleştiriyor.

Demirbaş, ilçeye bağlı Yazır Mahallesi'nde oluşturulan sanayi bölgesine yatırımcıyı çekebilmek ve fabrikalar yapılması için çalışmalarına başladı.

İlçe ve ilçe dışındaki iş insanlarını ziyaret ederek yatırıma teşvik etmeye çalışan Demirbaş, Çubuk ile ilgili çeşitli projeler konusunda temaslarda bulunuyor.

Çubuk'u hak ettiği marka şehir kimliğine kavuşturmak ve Türkiye'nin tanıdığı bir şehir haline getirmek için yola çıktıklarını aktaran Demirbaş, başta en büyük problemlerinden biri olan istihdam konusunun çözümü için çaba sarf ettiklerini, bu nedenle de yatırımcıları davet ettiklerini dile getirdi.

İlçenin tanınmış ailelerinden Sabri Koca ve ailesini ziyaretinde açıklama yapan Demirbaş, Yazır Sanayi bölgesinde yatırım yapacak girişimcilere destek olmak için yol açım çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Her iş insanının yakın çevresini ilçeye yatırıma davet etmesini isteyen Başkan Demirbaş, şöyle konuştu:

"Kim olursa olsun girişimcilerimiz yatırım yapmak istediğinde kendilerine her konuda destek oluyoruz. Yedek parça üretimi noktasında yatırım yapmak için çalışmalarına başlayan Onur Fiber isimli firmanın parsel yollarının açılması için ekiplerimiz hemen gerekli çalışmaya başladı. İlçemizde yatırımcı çekmek ve mevcut işletmelerin yeni yatırımlar yapılması için iş insanlarımıza ziyaretlerimiz de devam ediyor. Biz en büyük problemimiz olan istihdamla mücadeleyi ancak yatırımcıları ilçemize çekmekle başarabiliriz. Başta havaalanı olmak üzere bir çok avantajın bulunduğu ilçemize yakın zamanda ilginin artacağına inanıyorum."

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin Külliyesinin bulunduğu bölgede de yurt ve sosyal donatı alanı yapmak isteyen girişimciler olduğunu hatırlatan Demirbaş, '"Biz üniversitenin bulunduğu Esenboğa, Yenice ve Dumlupınar bölgesinde inşaata başlayan girişimcilerimize her türlü kolaylığı sağlayarak yardımcı oluyoruz." dedi.

Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren iş insanlarından Sabri Koca ise "Başkanımıza teşekkür ederiz. Bizlere hem değer veriyor hem de yatırım yapmamız noktasında teşviklerde bulunuyor. Biz de hem kendimiz hem de çevremizi Çubuk'a yatırım yapmaları noktasında inşallah harekete geçireceğiz." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA