Başkan Demirbaş, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılını kutladı Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Demirbaş, mesajında, emniyet teşkilatının Türkiye'de huzur ve güven ortamının sağlanmasında hayati önemi bulunan kurumlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Son yıllarda Türk Polis Teşkilatının hizmet kalitesini sürekli artırdığını, çok başarılı operasyonlara imza attığını vurgulayan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin gereklerini kendisine şiar edinen Türk Polis Teşkilatı, toplumsal olaylarda sağduyusunu muhafaza etmekte, halkımızla bütünleşerek devlet ve millet beraberliğinin en güzel örneklerini sergilemektedir. Mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini üstün gayret ve özveriyle sürdüren başta ilçemizde görevli emniyet mensupları olmak üzere tüm Emniyet Teşkilatımızın Polis Haftası'nı kutluyorum. Bugüne kadar ülkemizin huzur ve güvenliği için hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA