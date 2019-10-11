Başkan Demirbaş'tan MAN'a yatırım teşekkürü

11.10.2019 11:52

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçeye yapacağı yatırım nedeniyle teşekkür için MAN Türkiye A.Ş.'nin Akyurt'taki fabrikasını ziyaret etti.

Fabrika Müdürü Ufuk Doğrusöz ile görüşen Demirbaş, önemli yatırım nedeniyle firmaya teşekkür ederek istihdam sorunuyla mücadele konusunda ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Demirbaş, "Bu önemli süreçte Ufuk Doğrusöz ve tüm yetkililerin büyük bir katkısı oldu. İnşallah ilçemiz bu süreçten sonra hızla sanayi bölgesi olma yolunda ilerleyecek. Özellikle de istihdam sorununa büyük katkı verecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın da açıkladığı gibi ilçemizde yapılacak 452 milyon liralık yeni yatırımla inşallah 700 kişiye istihdam sağlanacak." dedi.

Fabrika Müdürü Doğrusöz ise, ürettikleri araçların Ankara'dan ihraç edilmesinin fabrika için olduğu gibi bölge için de bir gurur vesilesi olduğunu bildirdi.

Başkan Demirbaş, daha sonra kendisini fabrika girişinde karşılayan fabrika çalışanlarının davetini kırmayarak sendika temsilcileri ve fabrika çalışanlarıyla sohbet etti.

Kaynak: AA