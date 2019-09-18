Başkan Demirbaş'tan Ahilik Haftası ziyaretleri

18.09.2019 14:48

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ahilik Haftası dolayısıyla ilçedeki esnaf odalarını ve esnafları ziyaret ederek Ahilik Haftaları'nı kutladı.

İlk olarak Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rumi Türkoğlu'nu ziyaret eden Başkan Demirbaş, daha sonra Türkoğlu ile birlikte ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek Ahilik Haftaları'nı kutladı.

Esnaf ile sabah kahvaltısı da yapan Demirbaş, daha sonra Çubuk Madeni Ağaç İşleri Odası Başkanı Satılmış Koçak'a ziyarette bulundu.

Sanayi sitesinde yürüyüş yaparak, vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet eden ve bol bol fotoğraf çektiren Demirbaş, esnafların istek, temenni ve dileklerini de aldı.

Esnaf ziyareti sırasında Başkan Demirbaş'a, aşure ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Mesleğinde en uzun çalışan esnaflardan ayakkabıcı Üzeyir Gündoğdu (67) ve berber Mehmet Türkoğlu'nu (79) ziyarette konuşan Demirbaş, "Allah uzun ömür ve sağlık sıhhat versin bu abilerimize. Mesleklerindeki ustalıklarının ve dürüstlüklerinin yanında sebat etmeyi de bizlere en iyi şekilde gösteriyorlar. Bizde her zaman Ahilik geleneğini sürdüren esnafımızın yanında olduk, bundan sonra da esnaf ve sanatkarımıza destek olmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çubuk Madeni Ağaç İşleri Odası Başkanı Satılmış Koçak ise Demirbaş'ın her zaman esnaf ve sanatkara sahip çıktığını belirtti.

Esnaf ziyaretleri sırasında Demirbaş'a belediye meclis üyelerinden Ahmet Kılıç, Recep Taş da eşlik etti.

Kaynak: AA