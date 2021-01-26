Başkan Demirbaş, Söğütözü Deresi üzerindeki köprüleri inceledi

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Yıldırım Beyazıt ve Yavuz Selim mahallelerindeki genişletme ve düzenleme yapılması planlanan köprüleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Yıldırım Beyazıt ve Yavuz Selim mahallelerindeki genişletme ve düzenleme yapılması planlanan köprüleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme sırasında açıklama yapan Demirbaş, ağır tonajlı araçların ve yayaların çok sıklıkla kullandığı köprülere yönelik genişletme ve düzenleme çalışması başlatacaklarını söyledi.

Çubuk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından köprü sağlıklaştırma projesi kapsamında yapılacak çalışmalar öncesinde ekiplerle yerinde inceleme yaptıklarını belirten Demirbaş, şunları kaydetti:

"Mevcut durumlarıyla trafik yoğunluğunu ve yay kullanımını sağlayamayan Söğütözü Deresi üzerinde bulunan Berat Caddesi ve Şeyh Şamil Bulvarındaki köprülerin genişletilerek yeniden düzenlenmesi gündemimizde. Ayrıca hem dar olması hem de yolu tam karşılamaması nedeniyle büyük bir tehlike arz eden Rüzgarlı Caddesi üzerindeki köprünün de yıkılarak yeniden yapılması gündemimizde. Bölge halkımızın ve muhtarlarımızın köprülerinin revizyonu ile ilgili talepleri vardı. Biz de konuyu teknik ekibimizle yerinde inceledik. Revizyon tamamlanınca köprümüz ve ulaşım daha konforlu ve güvenli bir hale gelecek."

İnceleme sırasında Demirbaş'a, Başkan Yardımcısı Harun Olmuş ve Fen İşleri Müdürü Akif Çiftçi de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner