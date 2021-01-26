Başkan Demirbaş müteahhitlere ilçede yapılacak projeleri anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Demirbaş müteahhitlere ilçede yapılacak projeleri anlattı

26.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:01
Başkan Demirbaş müteahhitlere ilçede yapılacak projeleri anlattı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede faaliyet gösteren Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği (Çubuk–İMDER) üyeleri ile bir araya geldi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede faaliyet gösteren Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği (Çubuk–İMDER) üyeleri ile bir araya geldi.

Belediye Meclis ve Çok Amaçlı Toplantı Salonunda düzenlenen programda, kent meydanı projesi, Millet Bahçesi ve diğer yapılacak projeler görüşüldü.

Çubuk'un gelişen ve sürekli büyüyen bir ilçe olduğunu dile getiren Demirbaş, bunda inşaat sektörünün de çok etkili olduğunu kaydetti.

Pandeminin tüm sektörleri olduğu gibi inşaatı etkilediğini hatırlatan Demirbaş, "İlçemizde ekonominin hareketlenmesinde inşaat sektörü etkili oluyor. Sektör şu an duraklama dönemi yaşasa da biz ilçemizde yatırım yapan siz değerli müteahhit arkadaşlarımızla planlı, güvenli ve sağlıklı bir şehirleşme için uyumlu çalışmayı önemsiyoruz." diye konuştu.

Başkan Demirbaş, ilçe için 20 proje hazırladıklarını ve bir kısmının ihale aşamasına geldiğini söyledi.

Atatürk Mahallesi'ne Kurban Tepe Kültür Merkezi yapılacağını aktaran Demirbaş, şunları kaydetti:

"Projelerimizin taslaklarını hazırladık. Şimdi bu projelerimizi sizlerle paylaşarak sizlerin de sektör temsilcileri olarak görüş ve önerilerinizi almak istiyoruz. Projelerin bir kısmını bakanlıkların destekleriyle, bir kısmını kendi öz kaynaklarımızla, bir kısmını da yatırımcılar aracılığı ile yapacağız. Yapılacak projelere 2021 yılı içerisinde temel atmayı ve bir kısmını aynı yıl içerisinde, bir kısmını da birkaç yıl içerisinde de bitirmeyi hedefliyoruz."

Dernek Başkanı Uğur Murat Neşeli ise,Çubuk için kim taş taş üstüne koyuyorsa her zaman onunla çalışmaya, ona destek olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Müteahhitler de Demirbaş'a sektörü önemseyerek böyle özel bir toplantı düzenlediği için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Binali Yıldırım Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Ali Şansalan Alper Ulusoy Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Uyuşturucu Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Demirbaş müteahhitlere ilçede yapılacak projeleri anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 14:04:31. #1.15#
title