Başkan Demirbaş, muhtarlara yeni projeleri tanıttı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, mahalle muhtarlarına 2021 yılı için hazırladıkları projeleri tanıttı.

Çubuk Belediyesi Meclis ve Çok Amaçlı Toplantı Salonunda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 2021 yılı için hazırlanan projeleri tanıttı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Demirbaş, hazırladıkları projelerin bir bölge veya mahallenin ihtiyaçlarına yönelik değil tüm ilçenin faydasına olacak projeler olduğunu söyledi.

Muhtarların görüş, öneri ve düşüncelerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Demirbaş, şunları kaydetti:

"İlçemizde yapılan çalışmalar ve projeler için herkesin fikrini alacağız. Bugün de çalışma arkadaşlarımız olan muhtarlarımızla buluştuk. 2021 yılında yapacağımız projeleri ve hedeflerimizi konuştuk. İlçemizin ve mahallerimizin ihtiyaçlarının neler olduğunu muhtarlarımızla birlikte belirlemeye çalışıyoruz. Katılımcılık ilkesi doğrultusunda muhtarlarımızın da görüşlerini alarak, istek ve beklentilerinin mümkün olduğu ölçüde yer alacağı projeler hazırlamayı hedefledik. Sizlerin söylem ve düşünceleri, plan ve projeleri bizim için önemli ve değerli. İnşallah elbirliği ile Esenlik Şehri ilçemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız. Bunun için büyük bir gayretle çalışacağımızdan hiçbir arkadaşımızın şüphesi olmasın."

Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi muhtarlara çok önem verdiğini ve her konuda görüş, önerilerini dinlediğini vurgulayan Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Şan da "Başkanımız Baki Demirbaş'a ilçemize bu güzel eserleri kazandıracağı için teşekkür ederiz. Ayrıca her daim muhtarların yanında olan başkanımıza Çubuk için gerçekleştirilecek çalışmalara katkıda bulunmaktan mutluluk duyacağız." diye konuştu.

Projelerin sunumundan sonra belediye tarafından yürütülen diğer hizmet ve çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Demirbaş, tek tek muhtarların görüş ve önerilerini dinleyerek not aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner