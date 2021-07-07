Başkan Demirbaş, kırsal mahallerdeki muhtarların çocuklarını makamında ağırladı
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Başkan Demirbaş, kırsal mahallerdeki muhtarların çocuklarını makamında ağırladı

Başkan Demirbaş, kırsal mahallerdeki muhtarların çocuklarını makamında ağırladı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kırsal mahallerdeki muhtarların çocuklarını makamında misafir etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kırsal mahallerdeki muhtarların çocuklarını makamında misafir etti.

Demirbaş, kırsal mahallerden Uluağaç Mahallesi Muhtarı Ali Fatih Asar ve Yıldırım Aydoğan Mahallesi Muhtarı Harun Topçu ile mahalleriyle ilgili yapacağı toplantıda, çocukları Necati Yusuf Topçu, Hatice Topçu ile Mehmet Emin Asar'ı da ağırladı.

Çocuklarla sohbet eden ve onlara belediye binasını gezdiren Demirbaş, çeşitli hediyeler de verdi.

Demirbaş, "Muhtar babaları, 'Belediye Başkanı ile görüşmemiz olacak' deyince, 'Hep siz görüşüyorsunuz Belediye Başkanı ile. Bir de biz görüşelim' diye çıkıp gelmişler. Minik misafirlerimizi ağırlamaktan son derece mutlu oldum. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her alanda başarılı bir genç olarak toplumumuzda saygın yere gelmesi en büyük arzumuzdur." dedi.

Ziyarette mahallelerine park isteyen minik misafirlerinden Necati Yusuf Topçu, "Benim köyümde yaşımda kimse yok oyun oynayacağım. Köyde çocuk olmak çok zor. Bu nedenle oyun oynayabileceğim küçük bir park istiyorum." dedi.

Mehmet Emin Asar da vakit geçirebileceği salıncak ve kaydırak istedi.

Demirbaş, minik misafirlerinin park taleplerini yerine getireceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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