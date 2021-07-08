Başkan Demirbaş, hayvan pazarında incelemelerde bulundu

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek kurban almak isteyen vatandaşların ve besicilerin istek ve taleplerini dinledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek kurban almak isteyen vatandaşların ve besicilerin istek ve taleplerini dinledi.

Kurbanlık satışı ve kesimiyle ilgili her türlü tedbirleri aldıklarını belirten Demirbaş, ilçelerinde yaklaşık 20 bin kurbanlık kesimi yapıldığını söyledi.

Canlı hayvan pazarlarının İç Anadolu Bölgesinin en büyük hayvan pazarı olduğunu dile getiren Demirbaş, pazarın sadece Ankara'ya değil çevre il ve ilçelerde hitap ettiğini kaydetti.

Tüm başkentlileri gönül rahatlığıyla kurbanlık alamaya ve kestirmeye ilçelerine davet eden Demirbaş, şunları söyledi:

"Burada her türlü kontroller yapılmaktadır. Pazarımızda hem zabıta hem de sağlık işlerinden oluşan ekiplerimiz tüm tedbirleri alıyorlar. Bu yıl kurban kesimi için 111 işletmemize üç günlük geçici olarak kurban kesim izni verdik. Her sene hem üretim hem de kesim yapılan yerimizin sayısı artıyor. İşletmelerde ki hayvan sayılarımız büyüyor ve bu durum bizi sevindiriyor. Hem bizim hem de işletmelerimizin hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.'"

Demirbaş, vatandaşlardan kurban kesimleri sonrası çevre kirliliğine sebebiyet verecek her hangi bir durumdan kaçınmalarını istedi.

Pazar denetiminde Demirbaşa, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş, Zabıta Müdürü Ünal Ayten ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner