Başkan Demirbaş, Güçsan makine fabrikasını ziyaret etti
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Başkan Demirbaş, Güçsan makine fabrikasını ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Yazır Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçen makine fabrikasında incelemelerde bulundu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Yazır Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçen makine fabrikasında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Demirbaş, Güçsan Makine AŞ'yi ziyaretinde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demirbaş, ilçeye yatırım yapmaları dolayısıyla şirketin yönetim kurulu başkanı Yusuf Şahin'e plaket verdi.

Yusuf Şahin, yaklaşık bir yılda 65 milyon liralık bir yatırım yaptıklarını dile getirerek, hem teknoloji hem de kapasite bakımından Türkiye'nin önemli bir otomotiv yan sanayi fabrikası olduklarını ve birçok otomotiv markasının ana gövdesi metal aksamını fabrikalarında üreterek dünyaya ihraç ettiklerini kaydetti.

Otomotiv fabrikalarının istediği parçaları ürettiklerini anlatan Şahin, yeni faaliyete başladıklarını ve ilk etapta 135 kişiyle çalıştıklarını kaydetti.

Kendilerinin Çubuk'ta yatırım yapması konusunda teşvik eden ve destek veren Belediye Başkanı Demirbaş'a teşekkür eden Şahin, şunları söyledi:

"Başkanıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim buralara gelmemizde büyük katkılarını olduğunu inkar edemeyiz. İnşaatımızın her aşamasında elinden geldiği kadar arkadaşları yönlendirdiler bize yardımcı oldular. Toplam 17 bin metrekarelik alana kurulan fabrikamız içerisindeki makinalarla birlikte 65 milyon liraya mal oldu. Sadece fabrika binası tek başına şu haliyle 25 milyon lirayı buldu. Üretimimiz sadece yurt içi değil, Almanya, Polonya, Avusturya ve Fransa'ya da üretim yapıyoruz. Şuan ki ciromuz 3 milyon civarındadır.

Piyasanın durumuna göre hem personel sayımız hem üretimimiz hem de ciromuzun artmasını bekliyor."

Belediye Başkanı Demirbaş da bu önemli kuruluşun ilçelerinde üretim yaparak hem istihdam katkı vermesi hem ilçe ve ülke ekonomisine katkı vermesi hem de ihracat yönelik çalışmalar yapmasının gurur verici olduğunu belirterek, Şahin ve çalışanlarına teşekkür etti.

Fabrikada yaklaşık 135 kişinin istihdam edildiğini belirten Demirbaş, işletme tam kapasiteyle çalıştığında 400 kişiye yakın istihdam olanağı sağlanacağını dile getirdi.

İlçede son yıllarda önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Demirbaş, istihdam sağlayacak ve ekonomiye katkı verecek tüm yatırımcılara belediye olarak destek olduklarını ifade etti.

Başkan Demirbaş, Güçsan makine fabrikasını ziyaret etti
Başkan Demirbaş, Güçsan makine fabrikasını ziyaret etti
Başkan Demirbaş, Güçsan makine fabrikasını ziyaret etti
Başkan Demirbaş, Güçsan makine fabrikasını ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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