Başkan Demirbaş, Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti
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Baki Demirbaş, Okul Müdürü, Çubuk, Güncel

Başkan Demirbaş, Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için gönüllü siperlik üreten Çubuk Bilim Sanat Merkezi'ni ziyaret ederek, okul müdürü ve öğretmenlere teşekkür etti.

20.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:16
Başkan Demirbaş, Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için gönüllü siperlik üreten Çubuk Bilim Sanat Merkezi'ni ziyaret ederek, okul müdürü ve öğretmenlere teşekkür etti.

Ziyarette Belediye BaşkanıDemirbaş'ı, Çubuk Bilim Sanat Merkezi Müdürü Taner Aşçı ve Müdür Yardımcısı Serkan Demir karşıladı.

Siperlik üretim çalışmalarını yerinde inceleyene Başkan Demirbaş, gönüllü olarak görev alan okul müdürü ve öğretmenlerden üretim hakkında bilgi aldı.

Siperlik üretimlerini Çubuk halkının büyük bir gururla takip ettiğini belirten Demirbaş, projede gönüllü olarak görev alan Okul Müdürü Taner Aşçı başta olmak üzere emeği geçen herkese özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bu süreçte bir eğitim yuvasının ilçenin ve kurumlarının en önemli ihtiyacı olan siperlik üretimini başarıyla yerine getirmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Demirbaş, "Bu zorlu süreçte meslek liselerimizin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Biz belediye olarak bu çalışmalara her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Daha sonra Başkan Demirbaş, lise döneminde eğitim gördüğü binanın tüm odalarını tek tek ziyaret ederek okul ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bu güne kadar 750 siperlik ürettiklerini dile getiren Çubuk Bilim Sanat Merkezi Müdürü Taner Aşçı ise, talep geldikçe üretime devam ettiklerini ifade ederek, "Eğitim-öğretim faaliyetlerimizde her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'a ziyaretinden ve verdiği desteklerden dolayı eğitim camiası adına teşekkür ederiz." diye konuştu.

Başkan Demirbaş, Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti

Kaynak: AA

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