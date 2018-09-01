Başkan Demirağ'dan Petrol Kirliliğine İlişkin Açıklama

Başkan Demirağ'dan petrol kirliliğine ilişkin açıklama

"Sıkı denetimler yapılmalı"

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde henüz kaynağı belli olmayan petrol sızıntısına ilişkin Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, tüm kurumlarla birlikte ortak çalışma yaptıklarını ve sıkı denetimlerin yapılması gerektiğini belirtti.

Petrol kirliliğinin oluştuğu Yeni Foça sahilinde incelemelerde bulunan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Tasvip etmediğimiz bir durum. Çok üzücü. Böyle şeyler yaşanmamasını temenni ediyoruz. Buradan yetkilere sesleniyoruz; daha sıkı bir denetim olması gerekiyor. Artık yapılacak çok fazla bir şey yok ama bütün kurumlarımızla beraber ortaklaşa bir temizleme çalışmasına girdik. Fakat bu sezon bu sene tabii ki de gitmiş oldu. Umuyoruz bir daha böyle şeyler yaşanmaz" diye konuştu.