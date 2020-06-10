Başkan Demir: "Yeni ve Soğuksu Mahalleleri kentin en modern mahallesi olacak"
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Başkan Demir: "Yeni ve Soğuksu Mahalleleri kentin en modern mahallesi olacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, "Kentsel Dönüşüm Projesi ile Yeni ve Soğuksu Mahalleleri şehrimizin en modern mahallesi olacak" dedi.

Başkan Demir:
10.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:49

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, "Kentsel Dönüşüm Projesi ile Yeni ve Soğuksu Mahalleleri şehrimizin en modern mahallesi olacak" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte Soğuksu Mahallesi sakinleriyle buluştu. Uzun yıllardır şehrin gündeminde olan Canik Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1,5 yılda tamamlanacağını belirten Başkan Demir, "Canik ilçemizi inşallah hak ettiği yere taşıyacağız" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Başkan Mustafa Demir şunları söyledi: "Çevre ve Şehircilik Bakanımız, genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanımız, il ve ilçe teşkilatımıza huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Buraya 'Şehri Bahçe' adını veren bakanımızın katkısı çok büyük. Samsun'un kaderinde müthiş rol oynuyor. Yeni Mahalle'deki bu projede 676 adet konut var. Bizim örf ve kültürümüze uygun, son derece kaliteli. 487 adet 2+1, 189 adet 3+1, 22 adet ticari dükkan, 2 otopark, 1 adet cami ve toplamda 45 blok olacak. Burası başladığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir ve Canik Belediyesi ekipleri sizlerle tek tek görüşecek. Buradaki mülkünüz ile ilgili değerlendirme yapılacak. Böylece Yeni Mahalle ve Soğuksu Mahallesi Samsun'un en modern yeri olacak. Kimse mağdur edilmeden Samsun'un en lüks mahallesinde sizleri yaşatmak inşallah bizlere nasip olacak."

"Herkesin mutlu olabileceği bir alan kazandıracağız"

İlkadım ilçesinde gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm projesinden de bahseden Başkan Demir, "Hastanebaşı, Zeytinlik, Anadolu, Kökçüoğlu, Selahiye, Fatih ve Yenidoğan Mahallelerini kapsayacak alanın da kentsel dönüşümü bu proje sayesinde gerçekleşecek. Burası da yıllardır bekleniyordu. Arkasından 250 dönüm Gülsan Sanayi Sitesi'ni, 800 dönüm Toybelen'e taşıyacağız. Bu sene ihale ediliyor. Bin 508 sanayi dükkanı, 80 ticari dükkan, bankası, restoranı ile Türkiye'nin en modern sanayisini oraya inşa edeceğiz. Bu sene onun da inşası başlıyor. Gülsan Sanayi Sitesi'nin kaldırılacağı 250 dönümlük alana da güzel bir proje hazırladık. Karadeniz'in en büyük ve en güzel camisini inşa edeceğiz. Yanında kültür alanları, parklar, 7'den 70'e herkesin mutlu olabileceği bir alan kazandıracağız. Burada yepyeni bir şehir doğacak. Seçim kampanyamızda da ifade etmiştik. Allah'ın izniyle Canik'i ihya etmek, Samsun'un en şirin ilçesi haline dönüştürmek bize nasip olacak" şeklinde konuştu.

"Yol çalışmalarımız hız kesmiyor"

İlçedeki yol çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Genişletiyoruz, temelini sağlamlaştırıyoruz, demirli beton döküyoruz. Çamurdan, kasisten, tozdan bütün mahallelerimizi kurtarıyoruz. Bizim işimiz size hizmet etmek. Hakkınıza, hukukunuza sahip çıkıyoruz. Bir kuruşu heba etmiyoruz. Kul hakkına ne biz tenezzül ederiz ne de başkasına ettiririz" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Başkan Demir, Yeni Mahalle'de kentsel dönüşüm yapılacak alanı gezerek incelemede bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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