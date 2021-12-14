Başkan Demir : Yatay kalkınmayı en iyi başaran Samsun

İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı İkinci Birleşimi bugün yapıldı. Meclis üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, TEKNOFEST öncesi hizmete girecek olan 10 adet 12 metre uzunluğundaki elektrikli otobüslerin güzergahına değinerek, "Raylı sistemimiz tam kapasitesiyle zaten çalışacak. Biz ayrıca havalimanından raylı sisteme otobüslerimizle bir hat oluşturacağız. Tekkeköy'e kadar ciddi bir trafik yoğunluğu yok. Tekkeköy'deki istasyona bizim SAMULAŞ'ın otobüsleriyle yolcu taşıyacağız. Aslında çift hat toplu taşıma kullanılmış olacak. Dolayısıyla yoğunluk minimum düzeyde gerçekleşecek. Planımıza göre Atatürk Bulvarı'nda ilave bir trafik yoğunluğu ile karşılaşmayacağız" dedi.

İlkadım ilçesindeki plan değişikliği ile ilgili de konuşan Başkan Mustafa Demir, burada çevre yolunun üzerinde bir plan çalışması başlatacaklarını dile getirdi. Plan noktasında Terme, Çarşamba ve Canik'te çok güzel planlar yaptıklarını kaydeden Başkan Demir, "Biz bunları siz meclis üyelerimizle birlikte yaptık. Şuanda onların uygulaması bitmek üzere. Biz bugüne kadar yaptığımız bütün planları önceden deklare ettik. Bizim İlkadım için ifade ettiğimiz plan 8 ay önceden deklare ettiğimiz bir şey. Şuan çevre yolu üzerinde plan çalışması başlatıyoruz. Atakum Batı Çevre yolunda da plan yapacağız. Niye yapıyoruz bunu. Eğer orada bir mülkiyet değişimi olacaksa, mülkiyet sahipleri de satarken plan yapılacağını bilerek satsın" diyerek şunları söyledi:

"İdare olarak bu konuda çok büyük bir hassasiyetimiz var. Burası şehir merkezinde olumsuz bir yapı, bir doku görünümünde. Jeofizik etütlerini yaptırarak neresi yapılaşmaya açılabilir neresi açılamaz tüm bilgiler elimizde. Bu plan yapılaşmaya açılamayacak alanların yeşil alan, park alanı olarak yapılmasını içeriyor. Ayrımız, gayrımız yok. Bizim istediğimiz şey hakkaniyet. Yatay mimariyle yapma gayreti içindeyiz. "

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehircilik açısından ilçeler de dahil Türkiye'de yatay kalkınmayı en iyi başaran il olduklarının altını çizdi. Tüm ilçelerle birlikle yükseldiklerini ifade eden Başkan Demir, "Her ilçemizde bir şehir hayatı var. Bu kararlar Samsun'a ve ilçelerimize çok ciddi katkılar sağlayacak. Özellikle sanayi alanlarının oluşumu noktasında sanayi bakanlığımızın destekleri noktasında bakanlıklarımızın çok ciddi destekleri var" ifadelerini kullandı.

Geleceğin şehri Samsun'u bölgeye ve ülkeye örnek haline getirmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Mustafa Demir, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığımız toplantıda Terme Hürriyet mahallesinden Costal'a, Omtel'den 19 Mayıs ilçesine kadar ki tüm sahille ilgili şuan proje çalışılıyor. Projeyi sizlerin de katkısıyla meclisimizden geçireceğiz. Bakanlığın da onayına sunarak dünyada 80 kilometrelik sahili projelendirilmiş, planlanmış tek şehir olacağız" diye konuştu.

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