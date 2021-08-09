Başkan Demir: "Yapılan düzenli temizlik su baskınlarını önledi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Demir: "Yapılan düzenli temizlik su baskınlarını önledi"

Başkan Demir: 'Yapılan düzenli temizlik su baskınlarını önledi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şiddetli sağanak yağış uyarısı sonrası şehrin dört bir yanında ekiplerin konuşlandırıldığını belirerek, "Daha önceden şehir genelinde yaptığımız yağmursuyu şebeke, ızgara gider temizliği ile bakım-onarım çalışmalarımız da su baskınlarını...

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şiddetli sağanak yağış uyarısı sonrası şehrin dört bir yanında ekiplerin konuşlandırıldığını belirerek, "Daha önceden şehir genelinde yaptığımız yağmursuyu şebeke, ızgara gider temizliği ile bakım-onarım çalışmalarımız da su baskınlarını önlemede büyük etken oldu" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün alarm vererek sağanak yağışa karşı uyarıda bulunduğu Samsun'da, Büyükşehir Belediyesi düzenli yaptığı hat ve ızgara temizlikleri sayesinde muhtemel felaketlerin önüne geçti. Önceden yapılan hazırlık ile yağmur sırası ve sonrasında teyakkuz halinde çalışıldı. SASKİ ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinaları kentin çeşitli noktalarında gerçekleşen su baskınlarına hızlı bir şekilde müdahale etti. İhbarları hızlı bir şekilde değerlendiren ekipler, yağışlardan etkilenen herkese anında ulaştı.

"Yapılan düzenli temizlik su baskınlarını önledi"

Samsun'da da verilen şiddetli sağanak yağış uyarısı sonrası şehrin dört bir yanında ekiplerin konuşlandırıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kuvvetli yağış sırası ve sonrasında Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin vatandaşların mağdur olmaması için koordineli bir şekilde çalıştığını söyledi. Başkan Demir, "Ekiplerimizi riskli gördüğümüz noktalarda iş makinaları ile konuşlandırdık. Daha önceden şehir genelinde yaptığımız yağmursuyu şebeke, ızgara gider temizliği ile bakım-onarım çalışmalarımız da su baskınlarını önlemede büyük etken oldu. Yağışın başladığı ilk andan itibaren olumsuzlukların yaşanabileceği noktalara anında müdahale ederek problem büyümeden önüne geçtik. Ekiplerimizle, kent genelinde olduğu gibi ilçemizin muhtelif yerlerinde de yaşanan su baskınlarına karşı hızlı ve etkin bir şekilde gerekli müdahalelerimizi yaptık. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman herhangi bir afet durumuna karşı teyakkuz halindeyiz" diye konuştu. - SAMSUN

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Başkan Demir: 'Yapılan düzenli temizlik su baskınlarını önledi'
Başkan Demir: 'Yapılan düzenli temizlik su baskınlarını önledi'
Başkan Demir: 'Yapılan düzenli temizlik su baskınlarını önledi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Mustafa Varank Abdulahat Arvas Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Onur Akay Ezgi Mola Yusuf Güney
Spor Burak Elmas Merve Çoban Metin Oktay Alex Teixeira Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Demir: "Yapılan düzenli temizlik su baskınlarını önledi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 16:02:01. #1.15#

title