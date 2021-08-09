Başkan Demir: "Yapılan düzenli temizlik su baskınlarını önledi"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şiddetli sağanak yağış uyarısı sonrası şehrin dört bir yanında ekiplerin konuşlandırıldığını belirerek, "Daha önceden şehir genelinde yaptığımız yağmursuyu şebeke, ızgara gider temizliği ile bakım-onarım çalışmalarımız da su baskınlarını...

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şiddetli sağanak yağış uyarısı sonrası şehrin dört bir yanında ekiplerin konuşlandırıldığını belirerek, "Daha önceden şehir genelinde yaptığımız yağmursuyu şebeke, ızgara gider temizliği ile bakım-onarım çalışmalarımız da su baskınlarını önlemede büyük etken oldu" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün alarm vererek sağanak yağışa karşı uyarıda bulunduğu Samsun'da, Büyükşehir Belediyesi düzenli yaptığı hat ve ızgara temizlikleri sayesinde muhtemel felaketlerin önüne geçti. Önceden yapılan hazırlık ile yağmur sırası ve sonrasında teyakkuz halinde çalışıldı. SASKİ ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinaları kentin çeşitli noktalarında gerçekleşen su baskınlarına hızlı bir şekilde müdahale etti. İhbarları hızlı bir şekilde değerlendiren ekipler, yağışlardan etkilenen herkese anında ulaştı.

"Yapılan düzenli temizlik su baskınlarını önledi"

Samsun'da da verilen şiddetli sağanak yağış uyarısı sonrası şehrin dört bir yanında ekiplerin konuşlandırıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kuvvetli yağış sırası ve sonrasında Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin vatandaşların mağdur olmaması için koordineli bir şekilde çalıştığını söyledi. Başkan Demir, "Ekiplerimizi riskli gördüğümüz noktalarda iş makinaları ile konuşlandırdık. Daha önceden şehir genelinde yaptığımız yağmursuyu şebeke, ızgara gider temizliği ile bakım-onarım çalışmalarımız da su baskınlarını önlemede büyük etken oldu. Yağışın başladığı ilk andan itibaren olumsuzlukların yaşanabileceği noktalara anında müdahale ederek problem büyümeden önüne geçtik. Ekiplerimizle, kent genelinde olduğu gibi ilçemizin muhtelif yerlerinde de yaşanan su baskınlarına karşı hızlı ve etkin bir şekilde gerekli müdahalelerimizi yaptık. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman herhangi bir afet durumuna karşı teyakkuz halindeyiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı