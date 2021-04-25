Başkan Demir: "Vezirköprü'de Türkiye'nin en özel OSB'lerinden biri olacak"
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Başkan Demir: "Vezirköprü'de Türkiye'nin en özel OSB'lerinden biri olacak"

Başkan Demir: 'Vezirköprü'de Türkiye'nin en özel OSB'lerinden biri olacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İlçelere yapılan sanayi yatırımlarından bahseden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Vezirköprü Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin en özel OSB'lerinden biri olacak" dedi.

İlçelere yapılan sanayi yatırımlarından bahseden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Vezirköprü Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin en özel OSB'lerinden biri olacak" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Tekkeköy ve Kavak ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve AK Parti İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ile birlikte ilçedeki yatırımları değerlendiren Başkan Demir, daha sonra 19 Mayıs Mahallesi ile Çay Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü çalışmasını yerinde inceledi. Kutlukent Bulvarı'nda devam eden zemin iyileştirme ve altyapı çalışmalarını da takip etti.

Daha sonra Kavak ilçesinde de çalışmaları inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2023 yılı sonuna kadar kırsal altyapıyı Samsun'da sorun olmaktan çıkaracaklarını ifade etti. Sadece altyapıda değil her alanda kente vizyon projelerle değer katacaklarını dile getiren Başkan Mustafa Demir, çiftçiye ve üreticiye her alanda destek olduklarını dile getirdi. İlçelerdeki sanayi alanlarının genişletilmesi ve bölgeye yatırımcı çekmek için yapılan çalışmalardan da söz eden Başkan Demir şunları söyledi: "Vezirköprü Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin en özel OSB'lerinden biri olacak. Vezirköprü'de ayrıca bir de küçük sanayide projemiz var. Havza Bekdiği'nde de aynı şekilde çalışmalar sürüyor. Ayrıca kentsel dönüşümde de Samsun farklı bir noktaya geldi. Yatırımlarımızı 17 ilçede gerçekleştiriyoruz. Tüm ekibimizle, ilçe belediye başkanlarımızla güzel bir sinerji yakaladık. Bu da Samsun'un geleceği için önemli." - SAMSUN

Başkan Demir: 'Vezirköprü'de Türkiye'nin en özel OSB'lerinden biri olacak'
Başkan Demir: 'Vezirköprü'de Türkiye'nin en özel OSB'lerinden biri olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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