Başkan Demir: "Trafik yoğunluğu 1,5 yıl otopark problemi de 2 yıl sonra tarih olacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Demir: "Trafik yoğunluğu 1,5 yıl otopark problemi de 2 yıl sonra tarih olacak"

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Haberler | Güncel

Başkan Demir: "Trafik yoğunluğu 1,5 yıl otopark problemi de 2 yıl sonra tarih olacak" Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehrin en önemli problemi olan trafik yoğunluğu ve otopark probleminin hayata geçirilecek projelerle tarih olacağını söyledi.

Başkan Demir: "Trafik yoğunluğu 1,5 yıl otopark problemi de 2 yıl sonra tarih olacak"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehrin en önemli problemi olan trafik yoğunluğu ve otopark probleminin hayata geçirilecek projelerle tarih olacağını söyledi.

Şehir içi ve karayollarında yaşanan trafik yoğunluğu problemi için çeşitli projeler hayata geçiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'Akıllı Şehir Uygulamaları' kapsamında ASELSAN ile çalışmaya başladı. Bu kapsamda birçok kavşakta 'adaptif kavşak' uygulaması hizmete başlarken, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaklaşık 1,5 yıl içinde trafik yoğunluğu problemini, 2 yıl gibi bir sürede de otopark problemini çözeceklerini açıkladı.

"Trafik yoğunluğu 1,5, otopark problemi ise 2 yıl sonra tarih oluyor"

Trafik yoğunluğu ve otopark problemleri için birçok projeyi devreye soktuklarını dile getiren Başkan Mustafa Demir, "Samsun'un en önemli güncel problemi, trafik yoğunluğu ve otopark sorunu olarak görünüyor. Türkiye'de en derli toplu, kapasiteli ve en geniş kapsamlı projelendirilmiş akıllı şehir uygulamalarını Samsun'da hayata geçiriyoruz. Bunun için de ASELSAN ile birlikte çalışıyoruz. Bilgi teknolojilerini ve yeni teknolojiyi kullanarak toplu ulaşımı da elektrikli otobüslere döndürme çalışmamız bakanlık projesine dönüştü. Elektrikli otobüs projesinde TEMSA ve ASELSAN ile çalışıyoruz. Samsun en önemli problemi diye ifade edilen, halkımızın gündeminde olan, hayatımızı zorlaştıran trafik yoğunluğu ve otopark problemlerini tarihe karıştıracağız. Otopark problemleri ve trafik iyileştirmesi bir süreç. Önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde özellikle trafik sıkışıklığını rahatlatacağız. 2 yıl içerisinde kent merkezindeki otopark problemini büyük ölçüde çözmüş olacağız" dedi.

Samsun'da özellikle sabah ve akşam işe gidiş gelişlerde birçok noktada trafik durma noktasına geliyor. ASELSAN ile yürütülen akıllı kavşak çalışmaları ile trafik probleminin çözülmesi hedefleniyor.

Başkan Demir: 'Trafik yoğunluğu 1,5 yıl otopark problemi de 2 yıl sonra tarih olacak'
Başkan Demir: 'Trafik yoğunluğu 1,5 yıl otopark problemi de 2 yıl sonra tarih olacak'
Başkan Demir: 'Trafik yoğunluğu 1,5 yıl otopark problemi de 2 yıl sonra tarih olacak'
Başkan Demir: 'Trafik yoğunluğu 1,5 yıl otopark problemi de 2 yıl sonra tarih olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Deniz Akkaya Rasim Öztekin
Spor Marcao Burak Elmas Abdullah Avcı Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Demir: "Trafik yoğunluğu 1,5 yıl otopark problemi de 2 yıl sonra tarih olacak" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 21:21:18. #1.15#

title